Többek között Köbli Norbert, Balázs Béla-díjjal is kitüntetett forgatókönyvíró, érdemes művész is bekerült a Libri vállalatcsoport július 6-i és folytatólagos júliusi 14-i közgyűlésén megválasztott új igazgatóságába, amelyben azonban több régi tag is bennmaradt – derül ki a cégcsoport szerdai közleményéből.

Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe

Az igazgatóság tagjává és elnökévé választották Szalai Zoltánt, az MCC főigazgatóját, aki már korábban, a tulajdonosi szerkezet változása előtt is tagja volt a szervezetnek. A vállalat korábbi többségi tulajdonosa, Balogh Ákos szintén tagja lesz az új igazgatóságnak, és továbbra is támogatni fogja a cégcsoportot iparági tapasztalatával és szakértelmével. Ugyancsak tagja lesz a testületnek az Indamediát vezető és az Index Zrt. vezérigazgatói pozícióját is betöltő Starcz Ákos, valamint Illés Géza Márton jogász, irodavezető ügyvéd is.

A közgyűlésen mindemellett megválasztották a vállalatcsoport felügyelőbizottságát is, ennek tagja lett Kerezsi Miklós (elnök), Bauer Bence László és Muray Gábor Zoltán. A közlemény mindemellett hangsúlyozza, hogy