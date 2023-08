Számos esetben használható a légtisztító berendezés, így például a kellemetlen szagok, akár dohányfüst semlegesítésére is. Az allergiában vagy asztmában szenvedőknek is segítséget jelent, ahogy abban is, hogy a levegőben lévő kórokozókat semlegesíteni lehessen.

Nem mindegy, hogy hány négyzetméter levegőt szeretnénk megtisztítani és esetleg a párát is szabályozni. Fotó: FÉBÉSZ

Az sem mindegy, hogy hány négyzetméteren kell a levegőt megtisztítani vagy a párát is szabályozni. Ehhez lehet közvetlenül kézzel és távolról irányítani a készüléket egy alkalmazás segítségével. A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (FÉBÉSZ) friss tesztje sok más szempontra is felhívja a figyelmet.

Nagy hangsúly van a szűrők minőségén

A légtisztító kiválasztása során az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen szűrővel, szűrőkkel rendelkezik a kiszemelt készülék, mert ez meghatározza a levegőtisztítás módját is. A HEPA szűrő garantált hatékonysága például 99 százalék fölötti, akár a 0,3 mikron (milliméter ezred része) méretű részecskéket is képes kiszűrni. Alkalmas pollenek, penészspórák és a finomabb részecskék feltartóztatására is, így allergiában vagy asztmában szenvedőknek jó választás lehet.

Előnyös, ha a termék rendelkezik valamilyen előszűrővel vagy porszűrővel, amely felfogja a nagyobb porszemeket, hajszálakat és állatszőröket.

Az előszűrővel ellátott készülékek nemcsak a levegőt teszik kellemesebbé, de a HEPA szűrőjüket is védik a gyors elporosodástól. A szénszűrő szintén gyakori eleme a légtisztító berendezéseknek. Ez a szűrőtípus akkor jön jól, ha a például forgalmas helyen lakunk, ahol számolnunk kell a kipufogófüst jelenlétével, esetleg a dohányfüst szűrésével. A katalitikus szűrő funkciót is érdemes figyelembe venni: ennek lényege, hogy nemcsak megköti a levegőben lévő illékony szerves vegyületeket, hanem szén-dioxidra és vízre is bontja azokat.

A katalitikus szűrő funkció lényege, hogy nemcsak megköti a levegőben lévő illékony szerves vegyületeket, hanem szén-dioxidra és vízre is bontja azokat. Fotó: Shutterstock

Kaphatóak még baktériumok és vírusok kiszűrésére alkalmas szűrők és UV-lámpával ellátott készülékek, amelyek sterilizálják a levegőt. Ezek különösen jól jöhetnek a megfázásos, járványos időszakokban.

Nem mindegy, mekkora a szerkezet teljesítménye

Érdemes előre meghatározni, hogy hány köbméter levegőt kell a készüléknek egy óra alatt megtisztítani, és ehhez választani a légtisztítót – emeli ki a FÉBÉSZ a jó tanácsok között. Ezt az értéket a gyártók köbméter/órában jelölik. Szakértők szerint az az ideális, ha a készülék a helyiség levegőjét

óránként 2-3 alkalommal átszűri.

Egy egyszerű számítással megállapíthatjuk, hogy megfelelő-e számunkra a kiválasztott légtisztító, mégpedig úgy, hogy a helyiség térfogatát megszorozzuk két és féllel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az allergiásoknak jobb, ha erősebb gépet választanak, ilyenkor célszerű 2,5 helyett 4-gyel szorozni. Ezenkívül van még egy cseppet sem elhanyagolható szempont, amely esetében ha rosszul döntünk, kellemetlen tapasztalatokat szerezhetünk. Ez a zajterhelés. A FÉBÉSZ tesztjén szereplő légtisztító készülékek 17 és 62 decibel közötti zajterhelést bocsátanak ki. Előnyös, ha a gép rendelkezik éjszakai üzemmóddal, ami jóval csendesebb, hozzávetőleg 30 decibel alatti működést tesz lehetővé.

A pálmát a teszt során a Tesla okoslégtisztító Pro M vitte el, de a zajszintjén még lenne mit javítani.

Az olyan pluszfunkciók, mint

a levegő minőségének folyamatos monitorozása,

az eszköz távolról való irányíthatósága,

a páratartalom szabályozása

tovább emelhetik a termék értékét.

Első helyre a cseh Tesla okoskészüléke futott be

A FÉBÉSZ tesztje 12 terméket vett górcső alá és hasonlított össze a következő szempontok alapján: pluszpont járt az egynél több szűrőért, a légtisztító funkciókért, a mobilos vagy hangvezérlésért, valamint a 200 köbméter/óra feletti teljesítményért. A magas zajszintért viszont mínusz pontot adtak. Ezek alapján a teszt győztese a Tesla okoslégtisztító Pro M lett, ami öt különféle szűrővel, valamint levegőionizáló funkcióval is rendelkezik és összekapcsolható mobilalkalmazással. Számos hasznos funkció mellett ár-érték arányát tekintve is jó választást jelenthet.