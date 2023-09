A K&H-nál az idei év első nyolc hónapjában óránként átlagosan több mint 5500 okoseszközös fizetést bonyolítottak a hitelintézet ügyfelei, szemben az egy évvel korábbi 3300-as tranzakciószámmal, ami 67 százalékos emelkedés tavaly augusztushoz képest.

Fotó: Shutterstock

Az okoseszközös fizetések havi összege júniusban átlépte a 30 milliárd forintot, majd júliusban, augusztusban is bőven meghaladta ezt a szintet. A magyar piacon elsőként a K&H-nál megjelent Google Pay-fizetések összege idén augusztusban megközelítette a 12 milliárd forintot, az Apple Pay-fizetéseké pedig majdnem elérte a 22 milliárd forintot – derül ki a bank közleményéből.

A havi tranzakciószám lassan megközelíti az 5 milliós szintet.

Az idei év első nyolc hónapjában az Apple Pay, a Google Pay, a Xiaomi Pay és a Garmin Pay alkalmazáson keresztül megközelítőleg 32 millió tranzakcióra került sor a K&H ügyfeleknél több mint 228 milliárd forint értékben. Ezek a számok 67 és 82 százalékos emelkedést jelentenek az előző év azonos időszakához képest.

Fotó: Shutterstock

A K&H egyébként az elsők között volt Magyarországon az okos eszközös fizetések területén. Az Apple Pay-fizetést az elsők között vezették be még 2019 végén. Majd a K&H-nál volt először elérhető a Google Pay-fizetés 2021 áprilisától, ugyanígy a Garmin Pay és a Xiaomi Pay szintén is nálunk jelent meg elsőként. Mindezek mellett Fitbit okosórákkal végrehajtható Google Pay-fizetést is a K&H ügyfelei használhatták először a magyar piacon. Mint Árva András, a K&H lakossági szegmens marketing vezetője elmondta:

Mára a különböző okoseszközös fizetési alternatívák közül a Google Pay és az Apple Pay hozza a legjelentősebb forgalmat.

Az Apple Pay-fizetések száma az idei év első nyolc hónapjában 64 százalékkal nőtt éves összevetésben.

A Google Pay esetében 71 százalékos volt az okoseszközzel végrehajtott fizetés. A Garmin Pay-nél 58 százalékkal, a Xiaomi Pay-fizetéseknél pedig 205 százalékkal nőtt a tranzakciók száma – mutatható ki a nagybank statisztikáiból.