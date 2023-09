A befektetők jelentős része a Magyar Államkincstárnál vásárol állampapírt, ahol nagy előnyt jelent a díjmentes számlavezetés, valamint, hogy a számlanyitástól, a befektetések lebonyolításán át ma már mindent el lehet online is intézni. A személyes ügyintézés mellett 15 éve működik az internet alapú értékpapír forgalmazási rendszer, a WebKincstár, valamint ugyancsak 2008 óta telefonon – a TeleKincstáron keresztül – is, ügyintéző közreműködésével, van lehetőség állampapír műveletek végrehajtására.

A személyes ügyintézés mellett 15 éve működik az internet alapú értékpapír forgalmazási rendszer a Kincstárnál

Fotó: Bach Máté

„Mindezen megoldásokat 2013-tól pedig még egy lehetőséggel bővítette a Kincstár: tíz éve már mobiltelefonon, a MobilKincstár alkalmazáson keresztül is intézhetik az ügyfelek az állampapír forgalmazáshoz kapcsolódó ügyeiket” – mondta el kérdésünkre a Magyar Államkincstár Államháztartási és Pénzforgalmi Szolgáltatásokért felelős elnökhelyettese. Tavaszi Zsolt kiemelte: az általuk forgalmazott összes állampapírt a Kincstár bármely elektronikus forgalmazási felületén elérik a lakossági ügyfelek, és az online forgalmazási csatornák népszerűsége folyamatosan emelkedik, ezt jelzi az a tény, hogy a Kincstár ügyfelei a tranzakcióikat egyre nagyobb számban intézik az elektronikus felületeken.

A Kincstár adatai szerint amíg 2020-ban még csak a 317 ezer darab tranzakciót végeztek az ügyfelek online, addig ez a szám 2023-ban már átlépte az 1 millió 157 ezer darabot.

Míg 2020-ban az ügyfelek az összes tranzakciónak az 56 százalékát végezték online, addig mára már 70 százalék felett jár az elektronikusan végzett tranzakciók aránya, szemben a személyes ügyintézéssel, ami az összes elvégzett tranzakció mindössze 30 százalékát érte el 2023-ban.

Három év alatt dupláztak az ügyfelek

Ami a Kincstár elektronikus felületeihez kapcsolódó jogosultsággal rendelkező ügyfelek számát illeti, az elmúlt 3 évben megduplázódott és 2023 szeptemberében átlépte a 450 ezres határt – mutatott rá az Államháztartási és Pénzforgalmi Szolgáltatásokért felelős elnökhelyettes.

Tavaszi Zsolt felhívta a figyelmet, hogy 2020 óta a Kincstár Start-értékpapírszámla nyitási lehetőség is adott a gyermekek számára az ügyfélkapun

Fotó: Fényes Gábor

Az elektronikus ügyintézés népszerűségét jelzi az is, hogy az online Ügyfélkapun keresztül bonyolított számlanyitási lehetőség iránt is megnövekedett lakosság érdeklődése. Ügyfélkapun keresztül 2019 óta van lehetőség kincstári értékpapír-számla megnyitására, 2020 óta pedig a Kincstár Start-értékpapírszámla nyitási lehetőség is adott a gyermekek számára. A kezdeményezés rendkívül sikeresnek mondható, hiszen a számlanyitások egyharmada már online történik, csak 2023-ban eddig pedig 58 ezer értékpapírszámla és Start-számla nyílt meg online módon. A szolgáltatás indulása óta pedig összesen 84 ezer értékpapírszámla, és 52 ezer Start-értékpapírszámla nyílt személyes megjelenés nélkül. A Kincstár szerint ez is jól mutatja, hogy kiemelkedő szerep jut a személyes megjelenés nélküli online ügyintézésnek, és az ügyfelek szívesen használják ki a mai kor elvárásainak megfelelő, korszerű digitális szolgáltatások nyújtotta előnyöket.

A Kincstár éppen ezért az ügyfelek visszajelzéseire és elvárásaira figyelemmel folyamatosan törekszik az elektronikus felületeinek megújítására és minél szélesebb ügyintézési körben való használhatóságára.

A Kincstár több elektronikus forgalmazási felülettel rendelkezik, amelyek közül a WebKincstár felület, bármely asztali számítógépen, laptopon, notebookon és táblagépeken is használható. Azon ügyfelek részére, akik pénzügyeiket mobiltelefonjuk segítségével szeretik intézni, rendelkezésre áll a Kincstár mobiltelefonokra optimalizált kereskedési felülete: a MobilKincstár felület, ami az Apple Store és a Google Play alkalmazás áruházakból tölthető le.

Felhasználói kézikönyv is segíti az online ügyintézést

Az ügyfelek az értékpapírszámláikhoz díjmentesen igényelhetik a Kincstár elektronikus szolgáltatásait. Nincs más dolguk, mint benyújtani – személyesen vagy az Ügyfélkapu felületen keresztül – az elektronikus felületekre vonatkozó jogosultság igénylését. A Kincstár az elektronikus forgalmazási felületeihez több felhasználói kézikönyvet is publikál, amelyek segítségével a kezdő felhasználók is könnyen elsajátíthatják a használati tudnivalókat.

Az elektronikus forgalmazási szolgáltatások fejlesztése a jövőben is kiemelt feladat, hiszen az elektronikusan indított tranzakciók száma évek óta folyamatosan növekszik.

A Kincstár, élve a gyors technikai fejlődés adta lehetőségekkel, az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre az állampapír szolgáltatások tekintetében

– jelezte Tavaszi Zsolt. Kiemelkedő előny a személyes ügyfélszolgálaton végzett ügyintézéssel szemben, hogy a digitális szolgáltatás révén az ügyfelek a nap 24 órájában, bárhonnan, bármikor intézhetik befektetéseikkel kapcsolatos ügyeiket, legyen szó újra befektetésről, a beutalt összeg befektetéséről, bankkártyás befizetésről, az aktuális egyenleg lekérdezéséről, vagy akár egy meghatározott időszakhoz kapcsolódó tranzakciós forgalom, netán a befektetések aktuális állományának nyomon követéséről.

A WebKincstár felületen a több lépcsős ügyfél hitelesítés során lehetőség van bejelentkezni akár elektronikus személyi igazolvánnyal is

Fotó: Magyar Államkincstár

Ennek ellenére persze folyamatosan nyitnak új állampapír-forgalmazási ügyfélszolgálatokat: a minap például így történt a Magyar Államkincstár Hold utcai székhelyén, ahol értékpapír-nyilvántartási számla, valamint Kincstári Start-számla-szolgáltatások vehetők igénybe, az intézményi számlavezetést pedig a valutaforgalmazás kivételével teljeskörűen biztosítja a Kincstár.

A biztonságos ügyintézés kiemelt fontosságú

Az Államháztartási és Pénzforgalmi Szolgáltatásokért felelős elnökhelyettes utalt arra is, hogy az elektronikus értékesítési csatornák fejlesztése nem csak a végrehajtható tranzakciókra korlátozódott, hanem az alkalmazás, illetve a befektetések biztonságos kezelésére. A WebKincstár felületen a több lépcsős ügyfél hitelesítés során lehetőség van bejelentkezni akár elektronikus személyi igazolvánnyal is, továbbá a rendszer a felhasználónév és jelszó mellett másodlagos megerősítő üzenetet küld az ügyfél részére (amely lehet SMS kód vagy PUSH üzenet is).

A MobilKincstárnál – iOS és android operációs rendszereket futtató okostelefonokon – pedig FaceID és TouchID általi biometrikus azonosítási funkciók alkalmazása is elérhető.

A WebKincstár és MobilKincstár használata tehát egyszerű, gyors ügyintézést tesz lehetővé, mindemellett biztonságos is, hiszen a többszintű védelemmel (titkosítás, jelszóhasználat) ellátott rendszer a legmegbízhatóbb szolgáltatások közé sorolható.

A Kincstár felhívta a figyelmet, hogy ezek a biztonsági funkciók akkor védik meg a megtakarításokat, ha az ügyfelek betartják a felhasználónév és a jelszó kezelésre vonatkozó alapvető szabályokat. Pontosan úgy, mint ahogy idegenek sem adjuk át a lakásunk kulcsát vagy nem engedjük őket be bármilyen hivatkozás alapján. Az ügyfeleket a Kincstár a honlapján egyébként folyamatosan tájékoztatja az aktuális adathalász kísérletek típusairól.