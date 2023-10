Rengeteg ATM-et telepít országszerte az MBH Bank, a régi gépeket is újakra cserélik Megháromszorozza a forgalomban lévő ATM-állományát az MBH Bank. A tízmilliárd forintos beruházással több mint ezerhatszáz automatát telepítenek, és a már kint lévő gépeket is lecserélik. A bank közleménye szerint az új ATM-ek készpénz befizetésére is alkalmasak lesznek.