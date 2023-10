A legfontosabb változások a 2016-os kormányrendeletek hatálybalépése óta: 2016-ban a jogosultságot biztosító gyermek életkora 20-ról 25 évre nőtt, és a magzat is gyermeknek minősül már a várandósság 12. betöltött hetét követően.

2017-től az igénylő esetleges elhalálozása esetén az egyenes ági rokona, házastársa, élettársa is tulajdonjogot szerezhet a csokos ingatlanban anélkül, hogy vissza kellene fizetnie a támogatást.

2018-ban a feltételek egységesítésének érdekében a meglévő ingatlantulajdonra vonatkozó korlátozást eltörölték, a kétgyermekesek is jogosultakká váltak a 10 millió forint 3 százalékos kamatozású kedvezményes lakáshitelre új építésű ingatlanok esetében, a háromgyermekesek pedig immár 15 millió forint kedvezményes lakáshitelre; könnyebbé vált a külföldről hazatérő magyarok hozzájutása a támogatáshoz, valamint az igénylési folyamat is egyszerűbb lett.

2019 júliusától eltörölték a 35 milliós értékhatárt az új ingatlanokra, és bevezették a falusi csokot, amely használt lakás és ház vásárlására, illetve a megvásárolt ingatlan felújítására, korszerűsítésére, kibővítésére vehető fel a preferált kistelepüléseken. Emellett a kamattámogatott csok-kölcsön felvétele használt lakás vásárlására is elérhetővé vált, az új lakásra járóval megegyező összeggel (a falusi csok tekintetében kedvezményezett településeken korszerűsítésre és bővítésre is felvehető 50 százalékos mértékben).

2020-ban további adminisztrációs könnyítésekre került sor.

2021. január 1-jétől a csokkal vásárolt lakások esetében nem kell illetéket fizetni, új lakásoknál az áfa 5 százalékra csökkent, illetve visszaigényelhető, a tetőtér-beépítés támogatása kibővült. 2021-től a nyugdíjasok is igényelhetik a csokot, ha megfelelnek minden feltételnek és dolgoznak a nyugdíj mellett. 2022-től lehetőség van arra, hogy a csok több alkalommal is felvehető legyen, amennyiben a támogatott személyek által a korábban vállalt gyermek(ek) már megszülettek, és a benyújtott új igénylés megfelel az elbírálási szempontoknak, feltételeknek.