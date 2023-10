Arról már korábban megszületett a döntés, hogy 2024. január elsejétől a jelenlegi formájában megszűnik a családi otthonteremtési támogatás (csok), és egyelőre csak az biztos, hogy az úgynevezett preferált kistelepüléseken a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel lesz elérhető a falusi csok. Bár várhatóan a többi település sem marad támogatás nélkül, azonban ennek feltételeiről egyelőre nem derült ki semmi konkrétum. Az ugyanakkor valószínű, hogy 2024-től az újonnan megszületett gyerekek után járhat majd támogatás, így jó eséllyel kizárólag fiatal házaspárok számára lesz elérhető.

Fotó: Shutterstock

Mivel a falusi csok összege jövő évtől jelentősen emelkedik, így aki ezt venné igénybe, annak a Bankmonitor legfrissebb közleménye szerint érdemes várnia. Például használt lakás vásárlására – amennyiben ezzel egyidejűleg korszerűsítés és/vagy bővítés is történik, gyerekszámtól függően 1-15 millió forint kapható 2024-ben, ami kedvezőbb a jelenlegi 0,6-10 millió forintos összegnél. Szintén nőni fog a meglévő ingatlan korszerűsítésére igényelhető összeg is, a jelenlegi 0,3-5 millió forint helyett 2024-től 0,6-7,5 millió forint lehet a vissza nem térítendő támogatás.

Ráadásul a falusi csok mellé jövőre is igényelhető lesz a szuperolcsó, maximum 3 százalékos kamatú csok hitel, aminek az összege gyerekszámtól függően 10-15 millió forint lehet.

Jó hír, hogy 2024-ben is megmarad a babaváró hitel, azonban ennek részletei is módosulnak. Jelenleg a feleség nem töltheti be igényléskor a 41. életévét, jövőre viszont már 30 év lesz a felső korhatár, ami komoly szigorításnak számít. Egyedi hitelszerződés-adatok alapján ugyanis az eddig kötött babaváró hitelek közel 60 százaléka esetében a nők életkora elérte vagy meghaladta a 30 évet a hitelfelvétel pillanatában, ami nagyságrendi becslést jelenthet arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben változhat a termék piaca a jövőben.

A fővárosban alacsonyabb a 30 év alatti, babaváró hitelt igénylő nők aránya (30 százalék), mint vidéken (41,8 százalék), így jó eséllyel Budapesten várható nagyobb visszaesés. Azonban annyi könnyítés azért van, hogy amennyiben a feleség várandós, akkor 2024-ben még a jelenlegi feltételekkel igényelhető a konstrukció.

A babaváró hitel esetében viszonylag jobb helyzetben vannak azok, akik még 2023-ban, a jelenlegi feltételekkel igényelnék azt, hiszen a bankoknak jogszabály szerint 10 napjuk van a bírálatra, ám ez az esetleges hiánypótlások miatt kitolódhat.

A babaváró igénylést ellehetetlenítő okok közül a legtöbb rövid időn belül orvosolható, ám nem minden esetben ilyen egyszerű a helyzet. Egy házasságkötés például viszonylag rövid idő alatt lebonyolítható, mint ahogy egy fennálló NAV-tartozás is gyorsan rendezhető, azonban például a KHR adatbázisából kikerülni legkorábban a fennálló adósság kifizetését követően 1 évvel lehet. A folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyt illetően a kulcskérdés az, hogy mennyi idő van még hátra a minimálisan elvárt 3 évből, hiszen nagyon nem mindegy, hogy hetekről, hónapokról, esetleg évekről van-e szó.

Azoknak, akik még a jelenlegi feltételekkel igényelnének csok támogatást, nagyon kell sietniük.

Habár szűk 3 hónap van még hátra az évből, a lakásvásárlás és a hiteligénylés hosszadalmas procedúrának számít, egy lakáshitel átlagos átfutási ideje például 1-1,5 hónap, amennyiben minden zökkenőmentesen zajlik. Még hosszabb a folyamat akkor, ha lakást is el kell még addig adni, különösen akkor, ha csokkal vették, és az új ingatlanra szeretnék azt átvinni. A megfelelő ingatlan megkeresését és az esetlegesen szükséges hitelfinanszírozást ebben az esetben célszerű azonnal elindítani, amiben segíthet egy hitelszakértő, aki tisztában van az ügymenettel, valamint az esetleges buktatókkal, amelyek miatt esetleg időt veszíthetünk.