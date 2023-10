Nem bontják el a Népligeti felüljárót – jelentette be Budapest vezetése egy sajtótájékoztatón hétfőn. Ezzel eldőlt, hogy a 45 éves híd továbbra is a fővárosi közlekedés egyik szerves része marad, bár korábban szakmai szervezetek is a felszámolása mellett érveltek.

Bontás helyett felújítják a Népligeti felüljárót. Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes azzal indokolta a döntést, hogy a felüljáró műszaki állapotfelmérése a vártnál pozitívabb eredménnyel zárult.

Meddig tart a Népligeti felüljáró lezárása?

Mint ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, még március 4-én részleges lezárást rendeltek el a Népligeti felüljárón. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hídon a centrum irányában csak egy forgalmi sávon lehet közlekedni kettő helyett, miután a városközpont felé vezető oldalon a külső sávot körülbelül 200 méter hosszban a Pénzverde előtti résznél nem lehet használni.

Eredetileg arról volt szó, hogy a korlátozás csak júliusig lesz érvényben, tehát négy hónapon keresztül. Az viszont már bőven letelt, hiszen már hét és fél hónapja tart a zárás. Hogy ezt mikor oldják fel, az nem derült ki.

Hogyan vizsgálták a Népligeti felüljárót?

A felüljáró érintett szakaszán a burkolat, a szalagkorlát, a szegély és a dilatációk elbontását követően két hossztartó hídgerendát emeltek ki. A laboratóriumba szállított mintákat átfogó műszaki vizsgálattal ellenőrizték. A műszaki felmérés során meghatározták, hogy a híd milyen mértékben terhelhető, és azt is, hogy milyen további beavatkozásokat szükséges elvégezni rajta. A helyszíni vizsgálatok befejezését követően ideiglenes jelleggel helyreállították és javították a megbontott vasbeton felületeket, hogy megakadályozzák a további állagromlást.

Milyen állapotban van a Népligeti felüljáró?

A szakértők arra jutottak, hogy a híd vizsgált tartószerkezeteinek (főtartó, támaszkereszttartó, fejgerenda) betonminősége a külső megjelenés ellenére jó minőségű, a korróziós mérték még nem okoz teherbírási problémát.

Ugyanakkor tízéves távlatban már jelentkezhetnek az állékonyságot befolyásoló károsodások.

A fejgerendák és a tartóvégek teherbírása az elvégzett törési vizsgálatok, valamint feltárások és vizsgálatok alapján készített ellenőrző statikai számítás alapján bőven megfelel a jelenlegi forgalmi terhelésnek. Az eredmények azt mutatják, hogy a korábban bevezetett ideiglenes súlykorlátozásra sincs szükség, így október 17-től a buszok súlykorlátozás nélkül közlekedhetnek rajta, a tehergépjárművekre pedig 12 tonnás korlátozás lesz érvényben. Az ideiglenes súlykorlátozás eltörlésétől kezdve a 100E repülőtéri expressz is újra a felüljárón át közlekedik. Ez azért jó hír, mert így eredeti útvonalon, az elmúlt hónapokban megszokottnál gyorsabban haladhatnak majd a buszok, amivel az utazási idő is lerövidülhet a Deák Ferenc tér és a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér között.

Mikor újítják fel a Népligeti felüljárót?

Bontás tehát egyelőre nem lesz, de a városvezetés eldöntötte, hogy úgy nevezett élettartam-hosszabbító beruházást hajt végre. A szakemberek megállapításaira támaszkodva a városvezetés javaslata az, hogy a felüljárón olyan munkálatokat végezzenek el, amelyekkel 2035-ig biztosítható a felüljáró működése. Ez magában foglalja egyebek között

a vízelvezetési rendszer felújítását

és a vizsgálat miatt kiemelt hosszgerendák pótlását is.

A felüljáró jövője ezzel 2035-ig lenne biztosítva. Az ehhez kapcsolódó munkálatok tervezési és engedélyeztetési folyamata 2024-ben, az élettartam-hosszabbító beruházás 2025-ben valósulhat meg a tervek szerint.

A hosszú távú elképzelés azonban az, hogy teljesen átépítik a csomópontot. Az előzetes vizsgálatok alapján egy szintbeni csomópont valódi alternatíva lehet. Ez képes dinamikusan és biztonságosan elvezetni az itteni forgalmát, miközben lehetőséget biztosít a zöldfelületek növelésére és az akadálymentesítésre is.