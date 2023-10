Hivatalos: Magyarország is ott van a Superbike-világbajnokság 2024-es naptárában

Hazánkba is ellátogat 2024-ben a világ második legfontosabb motoros sorozata, most a pontos dátum is kiderült.

Tegnap, 15:28 | Szerző: Járdi Roland

