Továbbra is garantált a Paksi Atomerőmű működése

Újabb nukleárisfűtőelem-szállítmány érkezett Oroszországból, ezúttal is a déli útvonalon, Bulgárián és Románián keresztül, ez idén már a harmadik, így a jövőben is garantált a Paksi Atomerőmű működése – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.

A tárcavezető szerint garantált a paksi erőmű működése.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország ellátásbiztonságához rendkívüli mértékben járul hozzá a nukleáris energia, a hazánkban megtermelt villamos áram felét Pakson állítják elő, ezzel fedezve az ország teljes felhasználásának mintegy harmadát.

Kiemelte:

Minél nagyobb az atomenergia részaránya a nemzeti energiamixben, annál nyugodtabb lehet mindenki, hiszen annál inkább lehetséges a függetlenedés a nemzetközi piac teljesen esztelen ármozgásaitól.

Ezzel kapcsolatban jó hírnek nevezte, hogy idén harmadszor érkezett nukleárisfűtőelem-szállítmány a Paksi Atomerőműbe, ezúttal is a déli útvonalon. Tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy a fűtőanyagot Oroszországból a Fekete-tengeren keresztül Bulgáriába szállították, onnan pedig vasúton, Bulgárián és Románián át érkezett meg Magyarországra, meglehetősen szigorú biztonsági előírások közepette.

Szijjártó Péter: sokan ácsingóznak a Magyarországnak járó orosz energiahordozókra A külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy Oroszország teljesíti minden szerződésben vállalt kötelezettségét, és eljuttat Magyarországnak minden gramm leszerződött energiahordozót. Szijjártó Péter szerint vannak olyan európai országok, amelyek ezt meg akarják akadályozni, de leszögezte, hogy erről ne is álmodjanak.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a fűtőelem immáron Pakson van, s várja a majdani felhasználását.

A Paksi Atomerőmű működése szempontjából megnyugtatóan hosszú időre áll már rendelkezésünkre a fűtőanyag a helyszínen

– fogalmazott. Majd arra is kitért, hogy a fűtőanyag szállítása továbbra is folyamatos lesz a megkötött szerződéseknek megfelelően, garantálva a Paksi Atomerőmű biztonságos, kiszámítható működését. A miniszter kiválónak nevezte az együttműködést az orosz partnerekkel, mind a szállított fűtőanyagok minősége, mind a szerződés ütemezése szempontjából.

Kiemelte: