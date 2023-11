Míg sokáig csak a bankkártya fizikai változata volt az egyetlen eszköz, amellyel készpénzt lehetett felvenni, az utóbbi időben megjelentek az alternatívák. A plasztik nélküli ATM-es készpénzfelvétel 2019-ben vált lehetővé, sokáig egyetlen magyarországi bank szolgáltatása révén. Ám azóta sorra vezetik be a hazai bankok a különböző megoldásokat, ha kártya nélkül szeretnénk bankjegyhez jutni a készpénzkiadó automatánál.

Egyre több okos eszközzel már nem csak fizetni lehet, hanem készpénzt felvenni is

Fotó: Shutterstock

Vége a bankkártyák korszakának?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái intenzíven bővülő mobilfizetéses vásárlási forgalomról számolnak be: ma már ötből legalább egy fizetést okoseszközzel hajtanak végre. Ez azt jelenti, hogy értékében már az összes kártyás vásárlás 15,35 százalékát fizetik a magyarok mobillal. A hazai ATM hálózat jó része hamarosan alkalmas lesz arra, hogy mobiltelefonnal vagy okosórával is készpénzt lehessen felvenni belőlük. Érezhetően egyre többen használnak pénzügyi műveletekre mobiltelefonokat és okosórákat.

A hazai fizetési iparág – ahogy globálisan is – eleinte sokféle mobilfizetési megoldással kísérletezett, de ezek általában elszigetelt alkalmazások voltak.

A végső megoldást ki más hozhatta volna meg, mint az Apple és a Google, amelyek persze egyáltalán nem jótékonykodásból csaptak le a fizetési tranzakciókra, hanem egyértelműen a profitjuk növelése érdekében.

A fejlesztések mára odáig jutottak, hogy ezek a techcégek megkerülhetetlenné váltak, és globálisan nem is nagyon látszódik harmadik vagy negyedik versenytársuk.

Milyen gyakran fizetünk okoseszközökkel?

Tény, hogy manapság már szinte minden hazai bank támogatja az okoseszközzel megvalósított globális fizetést. Sok banknál már használhatjuk a két techóriás globális fizetési megoldását az NFC képes okostelefonokkal. (Az NFC a modern okoseszközök, különösképpen telefonok, tabletek vagy okosórák számára tesz lehetővé gyors és biztonságos vezeték nélküli adatcserét.) Ehhez Android 5.0 vagy magasabb verziószámú, illetve az Apple esetében iOS 8.1 vagy magasabb verziószámú operációs rendszert kell futtatnia a telefonnak (az Apple-nél az iPhone 6 vagy újabb modellek képesek erre).

Ez egyben azt is jelenti, hogy az Apple Pay rendszeréhez minden Watch Series 4 vagy újabb okosóramodellt is csatlakoztathatunk, amelyen legalább watchOS 9.0 vagy annál újabb operációs rendszer fut. A Google Pay rendszeréhez pedig bármely olyan NFC-s okosórát összekapcsolhatunk, amely a Google Wear OS 2.0 vagy újabb operációs rendszerét futtatja, illetve a Fitbit Google Payt fogadó okoseszközei is alkalmasak erre – magyarázta érdeklődésünkre Gergely Péter a BiztosDöntés pénzügyi szakértője.

Szerencsére ezek is egyre inkább terjednek idehaza, így 2023 szeptemberében már az Erste Bank, a K&H Bank és az OTP Bank bankkártyáit is digitalizálni lehet a Garmin, Fitbit és Xiaomi márkájú NFC-s okosórák közül azokba, amelyek futtatják a Garmin Pay, Fitbit Pay vagy Xiaomi Pay fizetési megoldásokat. Arra lehet számítani, hogy az okostelefonos fizetések telítődésével a bankok csatlakoznak majd a nevesebb okosóramárkák fizetési megoldásaihoz.

Gyorsan terjed a készpénzfelvétel is az okoseszközökkel

Az okoseszközzel fizetést sokáig csak a bankkártyás vásárlásokra használták, a 2010-es évék végén azonban elindult a bankkártya nélküli készpénzfelvétel idehaza is az UniCredit Bank jóvoltából. A 2019-ben bevezetett mCash nevű szolgáltatás az UniCredit Bank hazai ATM-hálózatában teszi lehetővé a bankkártya nélküli készpénzfelvételt a saját ügyfelei számára pusztán az okostelefonjuk segítségével. A bankkártyát helyettesítő okostelefonon az UniCredit mBanking mobilalkalmazásnak kell futnia, amelyben az ügyfélnek – a belépést követően – egy kódot kell generálnia.

Ez a kód köti össze a telefonját az ATM-mel a bankkártya helyett, és ennek segítségével kaphatja meg a készpénzt.

A szolgáltatás díja pontosan megegyezik a normál belföldi bankkártyás készpénzfelvétel díjával, és a törvény szerinti, havonkénti két alkalommal végrehajtott összesen 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvétel is ugyanúgy vonatkozik rá. A mobilos készpénzfelvétel-szolgáltatás azonban egyszerre csak legfeljebb 150 ezer forintot enged felvenni, egyben ennyi a napi limitje is, függetlenül a számlához kapcsolt bankkártya beállított limitjétől, és ez nem is módosítható.

Az okosórák várhatóan még gyorsabban terjednek majd a jövőben

Fotó: Shutterstock



A Raiffeisen Bank is kifejlesztett egy bankkártya nélküli fizetési megoldást, amely az itthoni és külföldi érintéses elfogadóhelyeken fizetés mellett a bank magyarországi ATM-jeiben készpénzfelvételre is alkalmas. Ez a funkció a RaiPay mobilalkalmazás segítségével, a telefon NFC adatkapcsolatán keresztül, érintéssel működik.

Különböző azonosítók használatosak

Készpénzfelvételnél – a beállítástól függően – ujjlenyomat-felismerés, arcfelismerés, jelkód vagy minta használata kötelező a készülék képernyőjének feloldásához. A nagyobb összegű tranzakciók jóváhagyásához pedig az alkalmazásban korábban megadott RaiPay jelkódra is szükség van. A készpénzben egy összegben maximálisan felvehető összeg okoseszközök érintésmentes használata esetén 200 ezer forint.

Az Erste Banknál nemrég az ATM-ek érintéses használatával is elindult ez a szolgáltatás, méghozzá úgy, hogy a bank készpénzautomatái a Google Pay és az Apple Pay mobiltelefonba vagy okosórába digitalizált bankkártyáival is boldogulnak.

Az Ersténél szeptember elején indult a Garmin Pay és a Xiaomi Pay

Fotó: Erste Magyarország Youtube / Shutterstock

Ugyancsak felvehető készpénz okosórával vagy mobiltelefonnal, érintéses módszerrel a K&H Bank, az OTP Bank és a Raiffeisen Bank hazai ATM-jein. Ez a funkció folyamatosan kerül rá az ATM-ekre, így nem mindegyik ilyen készpénzkiadó automata alkalmas még mobilos vagy okosórás készpénzfelvételre. Ezekben az ATM-ekben viszont bármely más bank ügyfelei is vehetnek fel készpénzt okoseszközzel, érintéssel, ha a digitális kártyát kibocsátó bank amúgy engedélyezi ezt a funkciót.

Alkalmas továbbá bankkártya nélküli készpénzfelvételre egy Garmin Payt futtató Garmin márkájú okosóra is, ha a benne lévő kártyát kibocsátó bank engedélyezi ezt a funkciót.

Az Ersténél szeptember elején indult a Garmin Pay és a Xiaomi Pay. A bank ügyfelei erre alkalmas Garmin és Xiaomi okosórájukon néhány kattintással regisztrálhatják kártyáikat. A hitelintézet minden bankkártyája alkalmassá tehető (tokenizálható), függetlenül attól, hogy Mastercard vagy Visa, betéti vagy hitelkártyáról van szó. Ezzel az Erste a magyar bankok közül elsőként teszi elérhetővé a Garmin Pay és a Xiaomi Pay szolgáltatást attól függetlenül, ki melyik nagy társaság kártyáját használja.

Magyarországon évente csak a Garmin okosórából több tízezer darabot értékesítenek, az eszközök nagy többsége támogatja a Garmin Pay szolgáltatást.