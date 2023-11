Letarolta Ciarán Európát: tíz halott, kieső járatok és forgalmi káosz maradt utána – videóval

Egész Európát letarolta a Ciarán vihar, Franciaországban csütörtök este is még hétszázezer háztartás maradt áram nélkül, Belgiumban pedig egy gyermek is életét is vesztette. De Magyarország szomszédságában is riasztottak a hatóságok, a Dráván árvízveszélyre figyelmeztetnek.