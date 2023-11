A hazai hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának második lépéseként 2024. január 1-től indul a kötelező visszaváltási rendszer, amely a 0,1 - 3 literes űrtartalmú műanyag, fém vagy üveg csomagolású italtermékekre – kivéve a tejet és a tejalapú italokat – vonatkozik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakértői szerint fogyasztókat érintő legnagyobb újdonság, hogy a korábbi önkéntes, többutas italcsomagolások esetében alkalmazott és jól ismert visszaváltási díj mellett a nem újrahasználható csomagolások esetében is visszaváltási díjjal növelten tudják megvásárolni a termékeket. A díj mértéke ezeknél a csomagolásoknál palackonként 50 forint lesz.

Januártól érdemes lesz visszavionni az üres üvegeket

Fotó: Shutterstock

A NAK felhívja a figyelmet, hogy ez az összeg nem a gyártók, illetve a forgalmazók bevételeit gyarapítja. A gyártóknak és forgalmazóknak visszaváltási díjat kell fizetnie a Mohu részére, amely beépül a termék fogyasztói árába is. A visszaváltási díjakból hatékonyabb, fenntarthatóbb hulladékkezelés valósítható meg.

A kamara szerint

noha a kötelező visszaváltási rendszerbe került italtermékek vásárlásakor a fogyasztók 2024. január 1-ét követően magasabb fogyasztói árral szembesülnek, a visszaváltási díjat azonban a palackok visszaváltását követően háromféle módon is megkaphatják, így a korábbi árszinten jutnak a termékhez.

A kötelező visszaváltási rendszert működtető Mohu országos lefedettséggel automata, illetve kézi visszaváltási hálózatot alakít ki annak érdekében, hogy a vásárlók a fogyasztói árban szereplő visszaváltási díjat visszakaphassák.

A kötelező visszaváltási rendszerben szereplő termékek egy logóval és új vonalkóddal lesznek azonosítva. A visszaváltás az új vonalkódok leolvasásán és a termék regisztrálásán alapul és a csomagolás épségét, fizikai paramétereit is ellenőrzik. Fontos, hogy ne nyomjuk össze a palackot, mivel az automaták a csomagolás formáját, súlyát és vonalkódját azonosítják, ezért csak ép, jól olvasható vonalkódú termékeket fogadnak el visszaváltásra. A korábban gyártott, forgalomba hozott termékek 2024. június 30-ig továbbra is kaphatók lesznek és nem kell értük visszaváltási díjat fizetni, de nem is lehet őket visszaváltani.

Az új rendszer célja, hogy tudatosságra ösztönözze a fogyasztókat, így a szelektív hulladékgyűjtés-, és lakossági szemétszállítás helyett a vásárló a forgalmazási helyekre vigye vissza a kiürült csomagolást.

Ennek köszönhetően jelentősen emelkedhet a fém, a műanyag és az üveg csomagolások visszagyűjtési és újrahasznosítási mennyisége. A kötelező visszaváltási díjas rendszer által a hazai és európai gazdaság is értékes újrahasznosítható alapanyaghoz juthat, amelyet felhasználhatnak új palackok gyártásához is.

A kötelező visszaváltási díjjal érintett nem újrahasználható palackokon megjelenő jelölés

Az újrahasználható, kötelező visszaváltási díjas termék esetén alkalmazandó jelölés

(Az újrahasználható termékhez kapcsolódó ábrán feltüntetett összeg csak mintaként szolgál, a gyártó által meghatározott, adott termékre vonatkozó visszaváltási díj összege alkalmazandó)