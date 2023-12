Azonnali számolgatásba kezdtek az elemzők a gazdaságfejlesztési miniszter bejelentése nyomán. A bankok a Nagy Mártonnal folytatott egyeztetésen elfogadták, hogy az újonnan megkötött szerződések esetében az önkéntes kamatplafon mértéke a jelenlegi 8,5-ről 7,3 százalékra csökken a teljes hiteldíj-mutatóra (THM) vetítve.

Januártól a Plusz 3 százalékos lakáshitel lehetősége is él, és emellett megjelenik a 7,3 százalékos önkéntes kamatplafon.

Fotó: Shutterstock

Ötmillió forinttal csökkenhet a teljes visszafizetendő összeg

A legfőbb fék, a legtöbbször emlegetett ludas a drága kölcsönpénz most a vevők számára, így nem véletlen, hogy olcsóbb hitelekkel igyekszik élénkíteni a kormány a lakáspiaci keresletet. Januártól a CSOK Plusz 3 százalékos lakáshitel-lehetősége is él, és emellett megjelenik a 7,3 százalékos önkéntes kamatplafon.

Konkrétan: egy 20 millió forintos, 20 éves futamidejű lakáshitelnél januártól már 25 ezer forinttal is alacsonyabb havi törlesztést eredményez, mint a kamatplafon bevezetése előtt.

A Bank360.hu eközben kiszámolta, hogy

a teljes visszafizetendő összeg ötmillió forinttal csökkenhet.

Olcsóbb lakáshiteleket várnak

Hozzátették, ugyanekkora hitelnél az előző lépésben – amikor 8,5 százaléknál húzták meg a kamatplafont – a korábbi feltételekhez képest 2,4 millió forintot spóroltak a hiteligénylők a teljes futamidő alatt, és 10 ezer forinttal csökkent a havi törlesztőjük.

Tízéves kamatperiódussal már most is találni 7,3 százalék alatti THM-mel hirdetett lakáshitelt, de a fix kamatú hitelek között nincs ilyen, ott kizárólag ennél drágábbak vannak még.

A piacon azonban most arra számítanak, hogy január 1-jétől még olcsóbb lakáshitelekkel jelenhetnek meg a bankok, azaz

jöhetnek a 7 százalék alatti hitelkamatok is.

Jelenleg 8,3 százalékos az október 9-én indult önkéntes kamatplafon THM-je, amelyet az összes nagyobb hazai pénzintézet egyszerre vezetett be, azonnali és jelentős kamatcsökkenést generálva a lakáshiteleknél.

Egy bankot találtak

Ehhez hasonló hatást várnak a Bankmonitor szakértői január elejétől is. Az általuk vizsgált bankok közül 20 millió forint hitelösszeg, 20 éves futamidő és 350 ezer forint nettó jövedelem esetén jelenleg mindössze egy bank 10 éves kamatperiódusú fogyasztóbarát lakáshitele megy be ez alá, konkrétan a 7,21 százalékos szintre, miközben 500 ezer forintos nettó fizetéssel akár 7,18 százalékos THM-mel is lehet hitelt igényelni.

Végig fix kamattal azonban még most nincs 7,3 százalék alatti kamat, illetve THM.

Érdemes az új kamatplafon miatt kivárni?

A jelenlegi legolcsóbb lakáshitel ennél kedvezőbb feltételek mellett is elérhető, de januártól a 7 százalék alatti hitelkamatok már várhatóan nem egyedi, hanem átlagos ajánlatok lesznek. A bankok között újra elindulhat egy árverseny, így feltűnhetnek még ennél kedvezőbb ajánlatok is a piacon – hangsúlyozzák a szakértők.