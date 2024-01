A kormány levette zászlajáról az infláció elleni küzdelmet, a jegybank dolga a további csökkentés

Az új csúcsminiszter szerint a lakosság alábbhagyhat az óvatossággal, infláció terén újra a jegybanknál a labda Az idei év már a növekedésről szól majd, amit a fogyasztás, a beruházások és a foglalkoztatottság bővítése hajt majd – minderről Nagy Márton cikket írt és interjút is adott. A nemzetgazdasági miniszter szerint a lakossági fogyasztás helyreállását segíti a reálbérek növekedése, ugyanakkor azt is szükségesnek látja, hogy a lakosság óvatossága némiképp alábbhagyjon. Miután az inflációt sikerült egy számjegyűre szorítani, a további csökkentés már a jegybank dolga, a kormány feladata most már a növekedés helyreállítása – vélekedett.