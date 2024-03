Március 20-án, szerdán az M7-esen, három helyszínen, a Kőröshegyi völgyhíd, Balatonlelle és Becsehely térségében, a terelések kiépítésével elindulnak az idei szintrehozási munkálatok. Ezen a héten az M7-esen a tönkrement burkolat cseréjének előkészítő munkái is megkezdődnek – közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF), amelynek munkatársai a következő héten már az M3-ason is megkezdik a szintre hozást.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Az idei felújítások legnagyobb része az M3-ast érinti. Ugyanakkor jelezték, hogy az M1-esen a felújítással a húsvéti nagyobb forgalom miatt megvárják az ünnepet, és ott csak az azt követő héten vonulnak fel a kollégáik. Az M7-es autópályán – a tavalyi évhez hasonlóan – a vakáció ideje alatt a Budapest és Balaton közötti szakaszon idén is szüneteltetik a munkát.

A cég munkatársai 2024-ben is kilenc gyorsforgalmi úton dolgoznak: az M1, M15, M3, M30, M35, M4, M7, M70, M8 jelű gyorsforgalmikon.

Emlékeztet rá a koncessziós társaság, hogy Magyarország történetének eddigi legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása tavaly indult és 2025-ig tart. Ez összesen 538 kilométert, az általuk üzemeltetett, fenntartott pálya 43 százalékát érinti. 2023-ban 3,6 millió négyzetméteren cserélték a régi, tönkrement burkolatot új aszfaltra. Ehhez 500 ezer tonna aszfaltot használtak fel.

A teljes főpálya 19 százaléka újult meg az elmúlt évben, köztük 106 híd és felüljáró. 2024-ben hasonló mértékű felújítást tervezünk

– írják, hozzátéve, hogy becslésük szerint idén várhatóan a főpálya újabb 20 százaléka kap új aszfaltot. Ahol szükséges, a mélyebb rétegeket is felújítják, javítják. Emellett 110 hidat és felüljárót is rendbe tesznek ebben az évben.

Tavaly augusztusban elindult a pihenőhelyek felújítása is. Cserélik az épületek gépészetét, a belső burkolatokat, a

szanitereket, az ajtókat, a tetőket, megújulnak a külső homlokzatok is. Új bútorok kerülnek kihelyezésre, és ahol

szükséges, a régi burkolat helyére is új aszfalt kerül a parkolókban és a pihenők útjain. Jelezték, hogy idén néhány csomóponton is szükség lesz a burkolatok cseréjére. Emiatt az idei munkálatok végéig, várhatóan novemberig, több csomóponton is lehetnek zárások, terelések.

„A tavalyi szintre hozás során 400-nál is több terelést építettek ki kollégáink országszerte. 2024-ben is számos helyen lesznek munkálatok. Arra kérjük a közlekedőket, hogy a tereléseknél lassítsanak, a kihelyezett táblák jelzéseit és a KRESZ-t mindig tartsák be” – kérik a közlekedőket.