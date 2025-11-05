Deviza
technológia

Csiki-csuki, avagy a mesterséges intelligencia alkalmazásának esélyei

Napjainkban a mesterséges intelligencia (MI) világméretű előretörése lassan, de láthatóan érvényesül hazánkban is. Felhasználása az üzleti szférában folyamatos bővülést mutat, de mindennapi tevékenységeink során is látható jelenlétével lep meg újra és újra minket. Miért tartjuk e helyzetet csiki-csuki szituációnak?
Szerző képe
VG Páholy: Csuhaj V. Imre
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöke
40 perce
Technológia Európai Unió Nagyvállalati Mesterséges Intelligencia Infrastruktúra
Fotó: Shutterstock/Summit Art Creations

Mindez jelzi, hogy olyan, az egyszerű állampolgár által nehezen megítélhető változás zajlik körülöttünk, amely mellett sok esetben hátrasorolódnak a tudomány, a technológia, a média, a társadalmi és a gazdasági cselekvések korábbi jellemzői. Az természetesen egyre inkább szembetűnő, hogy MI nélkül nem fejlődhet a személyre szabott gyógyellátás, az önvezető járművek vagy az intelligens infrastruktúra világa. Nem véletlen tehát, hogy a gazdaságban, a vállalkozások körében megállíthatatlan a térhódítása. 

Ai,Supports,Digital,Document,Management,With,Secure,File,Access,,User,Csiki-csuki
Csiki-csuki, avagy a mesterséges intelligencia alkalmazásának esélyei / Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

Az Európai Unió Bizottságának 2024. évi felmérése azt tanúsítja, hogy az Európai Unióban működő vállalkozások 13,48 százaléka használta már aktívan az MI-t, miközben a nagyvállalatok részesedése ennél is magasabb, 41,17 százalékot ért el. A mesterséges intelligencia alkalmazása a McKinsey tanulmánya alapján három területre koncentrálódik: a marketingre és értékesítésre, a szoftverfejlesztésre és az ügyfélszolgálatra – ez mind megtalálható a nagyvállalati struktúrákban. Ezeken a területeken az MI használata a hatékonyság erősödésében, valamint a termelékenység növekedésében a korábbihoz képest 20-45 százalékos javulást biztosíthat. Mindez természetessé teszi azt, hogy a nagyvállalati, illetve a kis- és középvállalkozási szektorok közötti termelékenység szakadéka tovább nőhet. Az MI-t ugyanis az előbbiek tudják jól kihasználni, mert ott általában a technológia skálázható, és a munkaerő költségek mérsékelhetők. 

Hazánkban a fentiek ugyanúgy érvényesülnek, hiszen világtendenciáról van szó – ez termelékenységi- és versenyhátrányba hozza a hazai foglalkoztatásban domináns szerepet játszó kis- és középvállalkozásokat, amelyek jelentősége a foglalkoztatáson túl a területi népesség megtartásában is meghatározó. Nincs tehát más út, mint az előrelépés, azaz a csiki-csuki helyzet megszüntetése, amelynek záloga a kis- és középvállalkozások számára is előnyöket nyújtó mesterséges intelligencia alapú szolgáltatások fejlesztése és elterjesztése. 

Azt ugyanakkor egyértelművé kell tenni, hogy az MI alkalmazásának vannak alapfeltételei, amelyek a következők:

  1. a digitalizáció meghatározott szintjének elérése;
  2. olyan ügyfélkommunikáció fejlesztése, amely fokozatosan igényt támaszt az automatizáció, a sablonok alkalmazása irányába;
  3. a vállalkozás, illetve a vállalkozás tevékenységének vizuális megjelenítése, grafikák, illusztrációk közzététele a tömegmédiában;
  4. a vállalatokhoz kapcsolódó gazdasági és egyéb adatok gyűjtése, feldolgozása és elemzése.

A fenti alkalmazási csomópontok egyúttal a mesterséges intelligencia kedvező gazdasági hatásait válthatják ki a bevétel növelésén, a termelékenység emelésén, illetve a költséghatékonyság erősítésén keresztül. 

Miért tartjuk e helyzetet csiki-csuki szituációnak? 

Mert az MI alkalmazása sok tekintetben olyan tevékenységek felelős ellátását szünteti meg és váltja ki praktikus és jól értelmezhető piaci automatizmusokkal, amelyek közép- és hosszabb távon az adott vállalkozás kockázatát is jelenthetik. Ezek közé tartozik a változó minőség, a gyengülő saját márka, az esetlegesen felmerülő jogi és etikai aggályok, problémák megjelenése, és talán a legsúlyosabb: az adatvesztés, az adatvédelem meggyengülése. A fő konklúzió az, hogy az MI alkalmazása nem teszi feleslegessé a felelős szakmai és emberi kontrollmechanizmusok működtetését. Mindezek ellenére megítélésem szerint helyes lépés volt hazánkban a mesterséges intelligenciát fejlesztő és alkalmazó, üzleti partnereket is egy táborban egyesítő, úgynevezett Koalíció létrehozása, illetve e kérdéskör kiemelt kormányzati szerephez juttatása. 

A mesterséges intelligencia hatékony alkalmazása mozgásba hozhatja a nagyvállalati szféra mellett a kis- és középvállalkozások ezreit is, és a veszélyes elmaradás helyett aktívan hozzájárulhat a kkv-k munkatermelékenységének növeléséhez. Hazánkban ugyanis a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2024. évi Termelékenységi jelentése szerint a kisvállalatok termelékenysége mindössze 54,4 százaléka a nagyvállalatokénak. Ez komoly növekedési tartalékkal bír, figyelembe véve azt, hogy Észtország, Hollandia vagy Németország mutatója 60-80 százalék között változik. Ennek esélyét növeli az, hogy hazánkban a digitális infrastruktúra kiépülése az Európai Unió egészét tekintve is jó pozícióban van, amelyre könnyű az alkalmazás sokféleségét ráépíteni. Talán az sem véletlen, hogy a COVID időszakát követően a felhőalapú szolgáltatást igénybe vevő vállalatok aránya kiemelkedően gyorsan nőtt, két év alatt 25-ről 40 százalékra emelkedett. Gyürkőzzünk tehát neki a nagy kihívásnak, bízva a gyors eredmények elérésében.

