Rendkívüli: felszállt a Wizz Air repülőgépe, Orbán Viktorék elindultak a washingtoni csúcstalálkozóra Trumphoz – itt lehet élőben követni a történelmi utazást

„Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar–amerikai kapcsolatokban” – fogalmazott Orbán Viktor a Facebookon csütörtök reggel.

Felszállt a Wizz Air repülőgépe, Orbán Viktorék elindultak a washingtoni csúcstalálkozóra / Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

A kormányfő megfogalmazása szerint az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehozták mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok. Hozzátette, a politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatnak a magyarok az Egyesült Államokba.

„Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban” – írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a cél egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja

az energetikai kapcsolatokat,

a befektetéseket,

a védelmi együttműködést

és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést.

„Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja” – jelentette ki.

A hatodik Orbán–Trump-találkozó következik, és egyértelműen ez lesz a legfontosabb

– jelentette ki Szijjártó Péter a Facebookon.

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, hogy a veszélyek korában élünk, amelyek feloldásában az amerikai elnöknek és a magyar miniszterelnöknek kulcsszerepe van.

„Mi vagyunk az egyetlenek, akik három és fél éve a béke pártján állunk,

Donald Trump pedig az egyedüli reményt jelenti a béke visszatérésére Közép-Európában”

– írta Szijjártó.

A miniszter hozzátette: mindemellett Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a pénteki találkozó.

Lázár János építési és közlekedési miniszer is a delegáció tagja. A miniszter úgy fogalmazott, hogy ez az első komolyabb útján vesz részt.

Az Orbán Viktor által korábban feltöltött képek tanúsága szerint a miniszterelnököt elkíséri még Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs is.