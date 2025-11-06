Deviza
"Elég volt belőlük" – egész Európa a Shein ellen fordulhat, a franciák teljesen kiakadtak a kínaiakra

A kínai online divatóriás újabb botránya már nem csak a divatról szól: a Shein francia oldalán tiltott fegyvereket árusítottak, köztük bokszereket és machetéket. A hatóságok 48 órás határidőt adtak a platformnak az illegális fegyverek törlésére, különben megkezdik a letiltást. A kormány szerint a Shein „ismét átlépett minden határt”.
VG
2025.11.06, 07:53
Frissítve: 2025.11.06, 08:36

Újabb csapás érte a kínai fast fashion óriást: a francia kormány bejelentette, hogy felfüggeszti a Shein működését Franciaországban, miután a platformon pedofil szexuális termékeket és illegális fegyvereket is találtak. A botrány országos felháborodást váltott ki, és a politikai nyomás végül arra késztette a kormányt, hogy azonnal intézkedjen.

Illegális fegyverek a Sheinen: a franciák nem kerteltek, két napot kapott a kínai óriás, különben kitiltják őket
Illegális fegyverek a Sheinen: a franciák nem kerteltek, két napot kapott a kínai óriás, különben kitiltják őket / Fotó: Juan Alejandro Bernal

A döntést Gabriel Attal miniszterelnök jóváhagyásával hozták meg, miután kiderült, hogy a Shein honlapján olyan termékeket is árusítottak, amelyek „gyermek alakú szexuális babák” formájában kiskorúakat ábrázoltak. Az ügyet eredetileg francia sajtóforrások tárták fel november elején, és a felfedezés nyomán a nemzetgyűlésben is kitört a botrány.

A helyzetet tovább súlyosbította, amikor Antoine Vermorel-Marques, a Köztársaságiak (LR) képviselője újabb súlyos jogsértésekre bukkant: 

a Shein oldalán tiltott fegyvereket – köztük bokszereket és machetéket – talált szabadon megvásárolható formában. 

Ezek az eszközök Franciaországban a legszigorúbban tiltott, úgynevezett A kategóriás fegyverek közé tartoznak, amelyek birtoklása és árusítása egyaránt bűncselekmény.

A képviselő a felfedezés után azonnal jelentést tett az ügyészségen az alkotmány 40. cikkelye alapján, amely kötelezi a közszereplőket a bűncselekmények bejelentésére. A botrány gyorsan elérte a gazdasági és belügyi tárcát is. Serge Papin, a kis- és középvállalkozásokért felelős miniszter az Országgyűlésben kijelentette:

Elég volt. Előbb a pedofil babák, most pedig fegyverek. Egy, a Shein oldalán talált kés például pontosan ugyanolyan típus, mint amellyel január 24-én meggyilkolták a fiatal Eliast Párizs 14. kerületében.

Papin szerint a kormány a belügyminiszterrel, Laurent Nunezzel egyeztetve döntött a platform ideiglenes felfüggesztéséről, amely addig marad érvényben, amíg a Shein nem tudja bizonyítani, hogy teljes mértékben megfelel a francia jogszabályoknak. A döntés bejelentésekor a képviselők állva tapsoltak.

A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a kormány háromszintű intézkedéssorozatot indított:

  1. 48 órán belül el kell távolítani a platformról minden A kategóriás fegyvert – ha akár egyetlen illegális termék is marad, megkezdik a Shein felszámolását a francia online piacterekről.
  2. A belügyminiszter a „közrend megzavarása” miatt eljárást kezdeményezett a kínai vállalat ellen.
  3. Franciaország az Európai Bizottsághoz fordul, hogy uniós szinten is vizsgálat induljon a Shein működése és felelőssége kapcsán, közös európai válasz kidolgozása érdekében.

A döntés időzítése különösen kényes: a Shein épp ezen a héten nyitotta meg első állandó fizikai boltját Párizsban, a híres BHV áruházban. A bejelentés után több francia és nemzetközi márka azonnal kivonult az üzletből, mert nem akarta, hogy neve összefonódjon a kínai „ultragyors divat” jelképévé vált márkával.

A Sheinnek most mindössze két napja van arra, hogy eltávolítson minden jogsértő tartalmat, különben Franciaország – Európában elsőként – betilthatja az online óriást.

