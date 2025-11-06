Deviza
ipar
KSH
termelés

Felpörgőben a gyárak – enyhén emelkedett az ipari termelés szeptemberben

Mind havi, mind éves alapon növekedést mért a Központi Statisztikai Hivatal.
Andor Attila
2025.11.06, 08:32
Frissítve: 2025.11.06, 08:57

A KSH első becslése szerint az ipari termelés mind az előző év azonos időszakához mérten, mind az előző hónaphoz képest 1,3 százalékkal nőtt.

ipar
Ipar: igazi felpörgésről egyelőre nem beszélhetünk / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta z egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt attól. 

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nagyobb volt a 2025. augusztusinál.

A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be.

Az ipari termelés az év első kilenc hónapjában 3,4 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

Nem dob mentőövet a német gazdaság

A német ipari termelés szeptemberben kevésbé nőtt, mint ahogy a közgazdászok várták. Az ipari termelés szeptemberben Németországban 1,3 százalékkal nőtt havi alapon, a várakozások 3 százalékos növekedésről szóltak.   
Éves alapon ugyanakkor 3,6 százalékos csökkentést mértek. Összességében tehát az eurozóna gazdasága változatlanul nem húzza a blokk teljesítményét, a szoros beszállítói kapcsolatok miatt a magyar gazdaság kimondottan megsínyli a német ipar mélyrepülését. 

NGM: jó eredmény született, kedvezőtlen környezetben

„A kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére szeptemberben éves és havi alapon egyaránt nőtt az ipari termelés volumene. Ez pozitív eredmény, azonban a kibocsátást továbbra is fékezi a háború elhúzódása, az EU rémes vámmegállapodása, valamint az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében. 

A hosszú távon fenntartható növekedés elérése és a magyar ipar fellendítése érdekében a kormány mindent megtesz, hogy tovább fokozza a beruházási aktivitást. 

Ezért a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését. 2025. október 6-tól bevezettük a fix 3 százalékos kkv-hitelt és megdupláztuk a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét. Mindezek mellett elindítjuk a Demján Sándor 1+1 Program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel, valamint megvalósítjuk a 150 új gyár programot.”
 

