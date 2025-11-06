Felpörgőben a gyárak – enyhén emelkedett az ipari termelés szeptemberben
A KSH első becslése szerint az ipari termelés mind az előző év azonos időszakához mérten, mind az előző hónaphoz képest 1,3 százalékkal nőtt.
2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta z egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5 százalékkal elmaradt attól.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nagyobb volt a 2025. augusztusinál.
A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be.
Az ipari termelés az év első kilenc hónapjában 3,4 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.
Nem dob mentőövet a német gazdaság
A német ipari termelés szeptemberben kevésbé nőtt, mint ahogy a közgazdászok várták. Az ipari termelés szeptemberben Németországban 1,3 százalékkal nőtt havi alapon, a várakozások 3 százalékos növekedésről szóltak.
Éves alapon ugyanakkor 3,6 százalékos csökkentést mértek. Összességében tehát az eurozóna gazdasága változatlanul nem húzza a blokk teljesítményét, a szoros beszállítói kapcsolatok miatt a magyar gazdaság kimondottan megsínyli a német ipar mélyrepülését.
NGM: jó eredmény született, kedvezőtlen környezetben
„A kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére szeptemberben éves és havi alapon egyaránt nőtt az ipari termelés volumene. Ez pozitív eredmény, azonban a kibocsátást továbbra is fékezi a háború elhúzódása, az EU rémes vámmegállapodása, valamint az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.
A hosszú távon fenntartható növekedés elérése és a magyar ipar fellendítése érdekében a kormány mindent megtesz, hogy tovább fokozza a beruházási aktivitást.
Ezért a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését. 2025. október 6-tól bevezettük a fix 3 százalékos kkv-hitelt és megdupláztuk a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét. Mindezek mellett elindítjuk a Demján Sándor 1+1 Program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel, valamint megvalósítjuk a 150 új gyár programot.”