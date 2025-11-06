Deviza
Itt a súlyos következménye Amerika leállásának: rendkívüli bejelentést tett a Trump-kormány – ezrével törlik a repülőgépjáratokat

Az Egyesült Államok közlekedési minisztériuma forgalomcsökkentést rendelt el az ország légterében a kormányzati leállás miatt. A döntés miatt naponta több ezer járatot törölnek az ország negyven legforgalmasabb repülőterén.
VG/MTI
2025.11.06, 07:45
Frissítve: 2025.11.06, 07:45

Az Egyesült Államok légiforgalmának tíz százalékos csökkentéséről döntött az adminisztráció a kormányzati leállás miatt, a légiirányítók leterheltségének csökkentése érdekében, az intézkedés napi több ezer járat törlésével jár - jelentette be Sean Duffy közlekedési miniszter szerdán.

Kormányzati leállás Airplanes Landing At Phoenix International AirportDelta Airlines, Delta Air Linesrepülőjárat, turbulencia, kényszerleszállás
Kormányzati leállás bénítja az amerikai légteret / Fotó: Ronen Tivony / AFP

A miniszter rendkívüli sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a légiközlekedés biztonságát semmi nem veszélyeztetheti, ezért döntöttek arról, hogy péntektől tizedével csökkentik a légtér forgalmát 40 kijelölt légiközlekedési csomópontot érintően. Megjegyezte, hogy ugyan a legnagyobb forgalmú repülőterek a döntés elsődleges célpontjai, de a döntés hatása sokkal szélesebbre gyűrűzik majd.

Hangsúlyozta, hogy a rekord hosszúságú kormányzati leállás következtében a szövetségi alkalmazottként dolgozó légiirányítók fizetés nélkül dolgoznak, valamint hozzátette, hogy sokan közülük kénytelenek másodállást vállalni egzisztenciájuk fenntartása érdekében.

Sean Duffy közölte, hogy a döntés érinti a kereskedelmi járatokat és magánrepülőket is, továbbá kilátásba helyezte, hogy amennyiben az intézkedés nem enyhíti a leterheltséget, további intézkedések következnek.

Az amerikai légtér forgalmának 10 százalékos csökkentése naponta 4500 járatot érint.

Bryan Bedford, a Szövetségi Légügyi Hivatal igazgatója a sajtótájékoztatón azt hangoztatta, hogy a szervezet "nem várja meg, míg fellép egy probléma", és hangsúlyozta, hogy a kormányzati leállás munkaerő-ellátási fesztültséget okoz, amit "nem lehet figyelmen kívül hagyni".

A közlekedési miniszter és a légügyi hivatal vezetője azt is közölte, hogy még szerdán tárgyalóasztalhoz ülnek a légitársaságok képviselőivel annak érdekében, hogy a forgalomcsökkentés zavartalan végrehajtásáról egyeztessenek.

Az Egyesült Államokban október eleje óta nem működnek szövetségi intézmények, az alkalmazottak fizetés nélküli kényszerszabadságon vannak, ugyanakkor a légiirányítás folyamatos üzemnek számít, ahol a bérfizetés elmaradása ellenére is kötelezettség a munka felvétele.

A bérfizetés elmaradása mellett az Egyesült Államok 42 millió polgára számára folyósított élelmiszersegély folyósítása is akadozik. Ugyan egy bíróság a múlt héten arra kötelezte az adminisztrációt, hogy a szociális segítséget továbbra is biztosítsa a jogosultaknak a szövetségi rendkívüli tartalék terhére, annak felszabadítása ugyanakkor jogi korlátokba ütközik.

Az amerikai kormányzati leállás oka, hogy a Kongresszus a szeptember 30-i határidőig nem tudta elfogadni a szövetségi költségvetést. A felsőház, a szenátus már mintegy 15 alkalommal szavazott egy átmeneti költségvetésről is, ami a hosszú távú megállapodásig lenne érvényben. A szükséges minősített többséget a demokrata szenátorok ellenállása miatt nem sikerült elérni. A republikánusok a másik politikai oldalt okolják a kialakult helyzetért.

Ilyen kormányzati leállás még sosem történt Amerikában

Az Egyesült Államokban történelmi rekordot döntött a kormányzati leállás hossza, kedden átlépte a 35 napot. Az ország történetében még soha ilyen hosszan nem tartottak zárva a szövetségi intézmények elfogadott költségvetés hiányában.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője napi sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet a rekordhosszúságú kormányzati leállás hatásaira, megemlítve egyebek között a légi közlekedésben tapasztalható késéseket és járattörléseket, amit a szövetségi légi irányítás és a biztonsági ellenőrzéseket végző munkaerő hiányával magyarázott. 

A kormányzati leállás miatt nemcsak az intézmények nem működnek, de a szövetségi alkalmazottak sem kapják meg fizetésüket, közöttük a légi irányítók és repülőtereken a biztonsági kapukat üzemeltető dolgozók sem. 

Költségvetés híján akadozik a szociális élelmiszersegélyek (Supplemental Nutrition Assistance Program) folyósítása is, amelyre több mint 41 millió amerikai jogosult. 

