Franchise a lelke mindennek

Amióta a The Economist magazin 1986-ban bevezette a Big Mac Indexet, pontosan tudjuk, hogy a McDonald’s franchise közgazdasági értelemben is jóval több egy gyorséttermi láncnál. Általa ugyanis egy nagyon egyszerű, hétköznapi példán – egy hamburger árán – keresztül is mérhető, hogy mennyire erős vagy gyenge egy adott ország valutája más országok pénzneméhez képest. Vagyis a Meki csaknem négy évtizede a vásárlóerő-paritás elfogadott, kézzelfogható gyakorlati mércéje, ami ebből kifolyólag egymással összevethető életszínvonalakat, béreket és inflációt is jelez. Ez a tény önmagában kifejezi a márka globális erejét és standardizációs hatalmát.

Lehet-e a magánellátásban franchise-hálózatot építeni? / Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Franchise-modellek – gyorséttermek után szabadon

A McDonald’s a franchise-modellek szimbóluma, de említhetnénk éppen a KFC-t, a Subwayt, a Starbucksot, hosszú a sor. Összekötik őket az erős márkaszabályok, így a recept, a belső dizájn, az ügyfélélmény, de egy tőről fakad a standardizált képzési és minőségbiztosítási rendszer, illetve a központi beszerzés és logisztikai lánc, amely csökkenti az egyéni egységek kockázatát. Franchise best practice-ek azonban nemcsak a vendéglátás és a gyorséttermek területén lelhetők fel szép számban, egészen szerteágazó szektorokban, egymástól látványosan elkülöníthető területeken bizonyította már a működési modell a létjogosultságát.

Franchise-szemüvegen át szemlélve az üzleti világot, ma már tényleg nem kell feltalálni a meleg vizet: elég csak szétnézni a szépségipartól és fitneszstúdióktól kezdve a nyelviskolákon át egészen a szolgáltatóipari hálózatokig, legyen az autómosó vagy logisztikai raktár. A képlet egyszerű, mint egy üdítőautomata, ahol fent bedobom a pénzt, lent pedig kijön a Coca-Cola: a helyi gazdasági feltételek, a licenc- és know-how átadás, a márkanév és a kiszámítható működési folyamatok összessége versenyelőnyt kínál. A hálózat egyes tagjai világszerte képesek egységes márkaélményt nyújtani miközben lokálisan működnek. E modellek mögött ugyanaz az alapmechanizmus áll: standardizált működés, skálázhatóság, tréning- és támogatási rendszer, valamint egy márka- és működési keret, amely egyszerre ad biztonságot a franchise-ba lépőnek és kiszámíthatóságot a fogyasztónak.