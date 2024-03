Februárban a DataHouse adatai szerint 77 800 személygépkocsi cserélt gazdát, 28 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Bár ez egy előzetes, becsült érték – a hónapban lezajlott adásvételeket követő átírások késleltetve jelennek meg a statisztikákban –, az már biztosnak látszik, hogy megdőlt a havi forgalomra vonatkozó 76 ezres rekord, amelyet 2022 márciusában állított be a pia – írja JóAutók.hu. Pedig már januárban is rekordközelben volt a forgalom.

Fotó: Kuklis István

Csaknem egyévnyi oldalazó mozgás után, az év első két hónapjában jelentősen nőtt a belföldi használtautó-piac aktivitása: a havi adásvételek száma látványosan kitört az eddigi, 70 ezres sávból

– értékelte az adatokat Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Az új rekordérték ráadásul éppen az év legrövidebb hónapjában, a 29 napos februárban született meg.

Egy olyan csúcs dőlt meg, amelyet 2022 tavaszán olyan egyszeri hatások generáltak (szja-visszatérítés, 13. havi nyugdíj), amelyek jelentős pluszforrásokat biztosítottak a háztartások számára.

A forgalom nem csupán a használt autók piacán, hanem az újautó-piacon is élénkült: idén februárban 10 százalékkal több új személygépkocsit regisztráltak, mint tavaly ilyenkor. Az visszaszorulását, a reáljövedelmek újbóli emelkedését követően az eddig óvatosan kiváró vásárlók egy része már újra megjelent a piacokon. A kamatok csökkenésével pedig a hitelezett eladások száma is emelkedni kezdett. A használtautó-piacon az is segítette a folyamatot, hogy az elmúlt időszakban egyes használtautó-szegmensekben akár 10 százalékot meghaladó mértékű áresés is lezajlott, így a vevők ismét reálisabb árakon juthatnak autóhoz.

A DataHouse szerint az általános piaci környezet azonban továbbra sem vetít előre meredek emelkedést: a kereslet lassan, fokozatosan tér vissza, az adásvételek száma a következő hónapokban inkább a 75 ezres sávban stabilizálódhat.

Az Opel és Ford a legnépszerűbb márka

A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, az előbbieknek 28, az utóbbiaknak 21 százalék volt az arányuk az első két hónapban.

Az alsó-középkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra (5,1 százalék), a Ford Focus (2,9 százalék) és a Volkswagen Golf (2,6 százalék).

A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift (4,0 százalék) vezeti, amelyet az Opel Corsa (2,0 százalék) és a Volkswagen Polo (1,5 százalék) követ. A leggyakoribb modellek között a felső-középkategória a Volkswagen Passattal (2,8 százalék), a Skoda Octaviával (2,7 százalék) és a BMW 3-as szériával (2,1 százalék) képviselteti magát (az összes leggyakoribb modell listáján a legszembetűnőbb változás a Skoda Octavia előretörése: ez a modell tavalyhoz képest 3 hellyel javította pozícióját, felkerülve az ötödik helyre.)

Miközben a használtautó-piacon 2024 első két hónapjában gazdát cserélő 151 200 személyautó mennyisége 18,7 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 127 400-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 18 600 darab volt, ami 9,4 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 17 000-es értéket.

Egyre több az eltektromos és hibrid autó

Dinamikusan növekszik a gépkocsiállományon belül az elektromos és a hibrid személygépkocsik száma: 2023-ban már 240 ezer ilyen hajtóművel ellátott kocsi rótta a hazai utakat. Aki teheti, elektromosra cseréli robbanómotoros autóját. Jól jelzi ezt, hogy a K&H-nál egyre növekszik az elektromos autókra kötött casco biztosítások aránya – állapítja meg a pénzintézet.

A K&H a 2023. év végi állapot szerint a cascók között 5 százalékra becsüli a tisztán elektromos autókra kötött biztosítások arányát – a K&H a maga 9,5 százalékos arányszámával tehát sokkal jobban áll, mint a piac egésze. Az új casco-kötéseiknek immár 22 százalékát az elektromos személygépkocsik teszik ki, ami a K&H Biztosító számára 7,6 százalékos piaci részesedést jelent 2023-ban ezen a piacon.