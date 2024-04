Eddig még nem látott szintre, 15 700 milliárd forint fölé emelkedett februárban a nem pénzügyi vállalatok betéteinek állománya – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból.

A jegybanki statisztikák szerint a februárig tartó egy év alatt összességében 4,1 százalékkal – több mint 600 milliárd forinttal – bővült a céges betétek portfóliója, hatéves időtávon viszont több mint a duplájára hízott az állomány.

A portfólió ugyanakkor nem növekedett egyenletesen, már ami a futamidő szerinti megoszlást illeti. A látra szóló és folyószámlabetéteknél ugyanis bő 6 százalékos csökkenést mért éves összevetésben az MNB, 9774,3 milliárd forintos, február végi állomány mellett. Az éven belüli lejáratra lekötött betétek mennyisége viszont több mint a negyedével, 5617 milliárd forint közelébe ugrott egy év alatt, a hosszú, de legfeljebb kétéves lejáratúaké pedig a két és félszeresére hízott. (Igaz, utóbbi így is mindössze 160,5 milliárd forintot tett ki február végén.) A devizabetétek állománya eközben minimális mértékben ugyan, de csökkent, és 5737,5 milliárd forintot ért el.

A céges betétállomány több mint a duplája a hat évvel korábbinak

Az ellentétes irányú mozgások nyomán a portfólió összetétele is átalakult némileg 2023 februárjához képest. Ami különösen figyelemre méltó, hogy a folyószámlabetétek súlya 69,1-ről 62,2 százalékra olvadt az állományon belül, miközben az éven belüli lejáratra lekötötteké 29-ről 35,8 százalékra ugrott. Az éven túli lejáratra lekötött betétek részesedése ugyan csak 2 százalékot ért el február végén, ám ez is jóval több az egy évvel korábbi 1,3 százaléknál. Enyhébb mértékben, de a devizabetétek súlya is csökkent a portfólióban, ám még így is elérte a 36,5 százalékot.

A jegybank adatai szerint a kamatoknál is vegyes irányú mozgások történtek a februárig számolt egy évben: miközben a lekötött forintbetéteknél 15 százalék környékéről 6,92 százalékra süllyedt az éves, átlagos ráta, az éven belüli futamidőre lekötött euróbetéteknél 1,61-ról 2,94 százalékra nőtt.

A torta legnagyobb szeletét változatlanul a folyószámlabetétek adják, ám az utóbbi időszakban érezhetően csökkent a súlyuk

A vállalati betétállomány növekedése leginkább azzal lehet magyarázható, hogy az elmúlt időszakban a vállalatok óvatosabbá váltak, inkább kivártak a beruházásokkal, miközben a céges hitelpiac is viszonylag visszafogott intenzitást mutatott. A újraindulásával, illetve a piaci kamatok csökkenésével viszont ismét jobban magára találhat a vállalati hitelpiac, ami a folyószámlákon pihenő (vagy lekötött) pénzek állományát is csökkentheti a magyar vállalatoknál.