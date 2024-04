Repülőrajtot vett az év elején a személyi kölcsönök piaca: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint januárban és februárban összesen 105,2 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a háztartások, ami közel 62 százalékos ugrás az egy évvel korábbi 65 milliárdhoz képest. Ha ez a tendencia folytatódik, a személyi hitelek piaca akár a 2019-es csúcsot is túlszárnyalhatja az év egészében: akkor – közvetlenül a koronavírus-járvány kitörése előtt – bő 550 milliárd forintnyi új kihelyezést mért az MNB.

Fotó: Shutterstock

A kihelyezett hitelek mennyiségének emelkedésével párhuzamosan jelentősen nőtt a megkötött új szerződések száma is: idén januárban és februárban összességben meghaladta a 42,8 ezret, miközben egy évvel korábban még nagyjából 31,5 ezer háztartás jutott kölcsönhöz. Ennek nyomán az egy szerződésre jutó átlagos hitelösszeg is jelentősen emelkedett: az idei első két hónapban már 2,5 millió forint közelében járt, ami nagy ugrás a tavaly év eleji 2,1 millióhoz képest.

Nagyon erősre sikerült az idei évkezdet a személyi kölcsönöknél, még a koronavírus-járvány előtti időszak számait is sikerült túlszárnyalni

A kereslet látványos bővülésével párhuzamosan az állomány is szépen gyarapszik.

Február végén már 1363 milliárd forint közelében járt a portfólió mérete, ami amellett, hogy 8,3 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, új rekord is.

A bő 8 százalékos állománybővülés annak tükrében különösen figyelemre méltó, hogy a teljes lakossági hitelportfólió – elsősorban a lakáshitelpiac gyengélkedése nyomán – mindössze 3,4 százalékkal gyarapodott éves összevetésben.

A fokozott érdeklődés pedig annak ellenére is látványos a piacon, hogy a személyi kölcsönök kamatainak csökkenése alig-alig látható: az MNB adatai szerint az utóbbi évek csúcsát 2023 májusában érte el (19,07 százaléknál) a szerződésekben szereplő, éves, átlagos kamat, és ezt idén februárra csak 18,11 százalékig sikerült ledolgozni.

A szerződések száma már közel jár a négy-öt évvel ezelőtti csúcsokhoz

A piac kilátásai viszont változatlanul kedvezők, részben azért, mert a várhatóan csökkenő kamatkörnyezetben az előttünk álló időszakban egyre kedvezőbb kondíciókkal állnak elő a bankok. A másik, a keresletet stimuláló tényező pedig a távolról intézhető – vagyis teljesen digitális – igénylés egyre szélesebb körű terjedése lehet, amelynek révén az ügyfelek akár napon belül is hozzájuthatnak az igényelt összeghez. Jót tehet a személyi kölcsönök piacának az otthonfelújítási program újraélesztése is, hiszen sok olyan háztartás lehet, amely a támogatás nyújtotta lehetőségek mellett piaci finanszírozást is igénybe vesz a lakhatási körülményeinek javításához.