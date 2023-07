Néhány példa A Cofidis és a Cetelem mindig is az online hiteligénylésre helyezte a hangsúlyt. Náluk számlát sem kell vagy épp nem is tudunk nyitni, így semmilyen hátrány nem ér minket, ha a kölcsönt elektronikusan igényeljük. Az UniCreditnél önkiszolgáló módon, de önállóan is el lehet indítania kölcsön igénylését akkor is, ha még nincs UniCredit bankszámlánk. A szerződést közvetlen ügyfél azonosítással, videóbankon keresztül lehet aláírni, amit munkaidőben kell megtenni. Folyósítási díjat a bank nem számít fel, és online igénylés esetén 30 ezer forint jóváírást kaphatunk. A folyamat nagyjából 30 percet vesz igénybe. Az OTP Bank online hitelfelvételnél különösen gyors utalást ígér. Folyósítási díjat ilyenkor nem számítanak fel. A fiókban megkezdett igénylést be lehet fejezni otthonról, de a félbe hagyott folyamat is megszakítható, majd 30 napon belül folytatható. Online hiteligénylésnél adóstársa nem lehet a hitel kérelmezőjének. Az MBH Banknál sem vonhat be az ügyfél adóstársat, és nem igényelheti a kölcsönt hitelkiváltásra. Egyes kölcsönöknél valamivel alacsonyabb az elérhető legmagasabb hitelösszeg, ha online intézzük az igénylést. A folyamat regisztrációhoz kötött, de gyors és egyszerű, és munkaidőn kívül is elindítható. Az Ersténél a George mobilbankon keresztül lehet online igényelni. Folyósítási díjat ebben az esetben nem kell fizetni.