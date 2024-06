Számot adott a Magyar Suzuki: kiderült, hány autót gyártott Esztergomban, és mekkora volt az árbevétele tavaly

A Magyar Suzuki Zrt. 2023-ban több mint 161 ezer autót értékesített, amelyből több mint 156 ezer az esztergomi gyártósorról gördült le. A teljes gyártás 92,9 százalékát exportálták a világ 123 országába. A termelési mennyiség a 2022-es évhez képest 24,3 százalékkal, míg a hazai és az exportértékesítés árbevétele 33,9 százalékkal növekedett. Az évet 12 167 darab járművel zárták, részesedésük a hazai újautó-piacon 11,3 százalékot tett ki. A japán márka magyarországi gyártóvállalata mindeközben csaknem 55 millió eurót fordított beruházásokra – derült ki a cég sajtótájékoztatóján.

Magyar Suzuki: tavaly 156 ezer a „mi autónkból” az esztergomi gyártósorról gördült le / Fotó: Szigetváry Zsolt

A Magyar Suzuki 2023-as pénzügyi eredményei:

összes értékesítésből származó nettó árbevétel 2871,3 millió euró,

belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel 272,6 millió euró,

exportértékesítésből származó nettó árbevétel 2598,6 euró,

a beszerzési alapú beruházási érték 54,7 millió euró volt.

A 2022-es évhez képest a hazai és az exportértékesítés árbevételét 33,9 százalékkal növelte, adózás utáni eredménye 141,7 millió eurót tett ki, amelyet a vállalat eredménytartalékba helyezett, és visszaforgatja beruházásokra. A társaság ezúttal sem fizetett osztalékot.

A gyártás 88,5 százaléka hibrid volt

Az esztergomi üzemben jelenleg két modell, a Vitara és az S-Cross készül, az európai piacokra már csak hibrid hajtásrendszerrel.

A Magyar Suzuki 2023-as termelési és értékesítési eredményei:

160 338 darab autó gördült le a gyártósorról,

161 763 darab kocsit értékesítettek, melyből 156 213 darab Esztergomban készült,

148 954 darab jármű ment a világ 123 országába exportra, ebből magyar gyártású 145 256 volt (Vitara 79 851, S-Cross 65 405 darab).

Magyarországi értékesítése 12 809 darab autó tett ki, ebből hazai gyártású 10 957 volt (4890 darab Vitara, 6067 darab S-Cross).

A gyártás 88,5 százaléka, összesen 141 847 darab hibrid gépjármű volt.

Az eseményen elhangzott: külföldön továbbra is a Vitara a népszerűbb. Ez a modell az idén megújult, a magyar vásárlók körében azonban az S-Cross a közkedveltebb: tavaly szeptemberben utóbbiból elkészült az 500 ezredik az esztergomi gyártósoron.

Az 2024. július 7-től egyre több vezetéstámogató rendszer beépítését teszi kötelezővé, a Magyar Suzuki gyártását is befolyásolja: a Vitarák májustól, az S-Crossok pedig júniustól kerülnek forgalomba a jogszabályok által előírt új felszereltséggel.

Változó piaci körülmények

Az Esztergomban készült személyautók mennyisége 24,3 százalékkal növekedett a 2022-es évhez képest, miközben a magyar újautó-piac tovább zsugorodott: 2023 folyamán 107 720 személygépkocsit helyeztek forgalomba az országban, 3,4 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A Suzuki 12 167 autót regisztrált nálunk, mellyel 11,3 százalékos részesedést ért el a hazai piacon. A 2023-ban forgalomba helyezett Suzukik 51 százaléka, 6157 személyautó került céges és intézményi ügyfelekhez.

Külföldön továbbra is a Vitara a népszerűbb, a magyarok viszont inkább az S-Crosst szeretik / Fotó: Szigetváry Zsolt

Három alapmodell is megújult 2024-re

A nem Esztergomban készülő, de Magyarországon is forgalmazott típusok a márka belföldi összértékesítésének 10,3 százalékát tették ki. Swiftből 894, Ignisből 252, a Swace családi kombiból 86, az elektromos hálózatról is tölthető Across szabadidő-autóból 20 darab lelt gazdára 2023-ban Magyarországon. Az év első felében megérkezett a Swift negyedik generációja, de megújult az Across és a Swace is.

Esztergomban van a Suzuki Motor Corporation egyetlen európai gyártóbázisa

A Magyar Suzuki továbbra is a Suzuki Motor Corporation egyetlen európai gyártóbázisa.

A japán anyavállalat 1991 óta több mint 2 milliárd eurót fektetett be Magyarországon.

Az esztergomi cég több mint három évtizedes munkáját a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) 2024 februárjában befektetői életműdíjjal honorálta.

A marine-üzletág őrzi piacvezető szerepét

Nemcsak autókkal, hanem hajómotorokkal is foglalkozik a Suzuki Magyarországon, illetve a régióban. A marine-üzletág 1999 óta forgalmaz hajómotorokat, alkatrészeket és hajós kiegészítőket. Jelenleg a 11 magyarországi értékesítési pont mellett kelet-közép-európai disztribútorként 11 külföldi partnert szolgál ki. A négyütemű hajómotorok szakértőjeként tavaly a hazai piacon összesen 497 hajómotort értékesítettek, amivel sikerült megőrizni a piacvezető szerepet.

Bővült a hazai motorkerékpár-piac

A motoros üzletág 14 hazai márkakereskedővel dolgozik együtt, amely két robogókereskedéssel egészül ki. A járművek mellett az értékesítési pontok pótalkatrészeket, kenőanyagokat, valamint tartozékokat és motoros kiegészítőket kínálnak az ügyfeleknek. A magyar motorkerékpár-piac 2023-ban 26,1 százalékkal bővült. Suzukiból 372 új kétkerekű került az ügyfelekhez, ami 18,8 százalékos növekedés a megelőző évhez képest. A márkák versenyében 5,7 százalékos piaci részesedéssel a negyedik helyet szerezte meg Magyarországon. A Magyar Suzuki 13 további ország piacát is ellátja.

Cél a fenntartható gyártás és működés

A Duna-parti vállalat nagy lépést tett a fenntartható működés és termelés irányába. 2024 február óta az üzem területén villamos energiát is termel saját napelemparkjával.

A teljes beruházás két évig tartott, és 778 millió forintba került.

A cég éves szinten mintegy 270 millió forintot spórol meg, és több mint 1700 tonnával csökkenti a közvetett szén-dioxid-kibocsátását.

Az idén is folytatódik az esztergomi gyár több milliárd forintos fejlesztése. A beruházások a technológia és a berendezések fejlesztésre, automatizálásra, illetve dekarbonizációra (például hulladékhő hasznosítás) fókuszálnak a lökhárító-, festő- és hegesztőüzemekben.