Hazai piac: tízezer alatt az új autók száma – tarolt a magyarok kedvenc modellje

Májusban 9529 darab új személygépkocsit helyeztek forgalomba Magyarországon. Bár a hazai újautó-piac ezúttal kilépett a tízezres tartományból, idén már több mint 56 ezer új kocsit regisztráltak nálunk. Az élen továbbra is a „mi autónk” áll, a magyar Suzuki népszerűségéről ráadásul a japán márka vezére is megbizonyosodhatott, aki a napokban látogatott hazánkba: előbb a Karmelita kolostorban találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, majd az esztergomi gyárba is benézett.

2024.06.05. 14:08 | Szerző: Nagy Péter

Májusban 9529 darab új személygépkocsit helyeztek forgalomba Magyarországon, vagyis három hónapot követően kilépett a tízezres tartományból az újautó-piac. Az ütemvesztés ellenére idén már több mint 56 ezer új jármű került itthon rendszám, 9,5 százalékos a növekedés a tavalyi viszontagságos év hasonló időszakához képest – derül ki a DataHouse legfrissebb adatközléséből. Újautó-piac: kinyitották idén a pénztárcájukat a magyarok / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság Újautó-piac: ez történt itthon 2024-ben A májusi eredményeket megelőzően januárban 8040,

februárban 10 732,

márciusban 12 895,

áprilisban pedig 10 402 darab személygépjárművet értékesítettek itthon. Áprilisban egyébként a meghatározó piacok mindegyike pozitív éves eredménnyel rukkolt elő: Spanyolországban 23,1 százalékkal több (92 ezer darab) új kocsit regisztráltak, mint egy évvel ezelőtt, de a többiek is jól húztak. A sorban következő németeknél 19,8 százalékos (243 102 darab),

a franciáknál 10,9 százalékos (146 977 darab), míg

az olaszoknál 7,7 százalékos (135 318 darab) bővülést mértek. Az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezetének (ACEA) adatközlése szerint márciushoz hasonlóan áprilisban is mintegy 80 százalékkal nőtt a Magyarországon újonnan forgalomba helyezett, tisztán elektromos gépkocsik száma a megelőző év azonos hónapjához képest. A viszonylag alacsony darabszámokat produkáló Ciprus és Málta mellett csak Dánia előzte meg az áprilisi magyar mutatót. Az uniós átlagos gyarapodásnak ráadásul több mint ötszöröse volt a hazai. Idén már több mint 56 ezer személygépkocsira került itthon rendszám / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság Suzuki: továbbra is az élen a „mi autónk” Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban tárgyalt Szuzuki Tosihiróval, a japán Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatójával. E találkozó is jól mutatja, hogy a japán márka és annak esztergomi gyára mennyire fontos a magyar gazdaság számára. A Suzuki-vezér másnap Esztergomba látogatott, ahol Maszato Acumi vezérigazgató és Novák Gyula gyárigazgató vezetésével végigjárta az üzemegységeket. Ezután egyeztetett a magyarországi vezetőséggel, majd beszédet és köszönetet mondott a Suzuki csoport egyetlen európai gyárában dolgozó kollégáknak. Márpedig az év első öt hónapjára vonatkozó eladási adatok alapján az élen továbbra is a Suzuki áll a magyar újautó-piacon, megelőzve honfitársát, a biztonsági botrányba keveredő Toyotát, valamint a cseh Skodát. Ahogy arra cikkében a Totalcar is rámutat: e három márka fölényét jelzi, hogy minden harmadik eladott személygépkocsi Magyarországon hozzájuk tartozott az év első öt hónapjában. Megint a Vitara nyert – és már az ára is ismert Suzuki-uralom jellemzi a modellek közötti versenyt is, bár az éllovas Vitara és az immár harmadik helyezett S-Cross közé ezúttal beékelődött a „flottabajnok” Skoda Octavia. A ráncfelvarráson átesett Vitara akciós alapára amúgy 7,8 millió forint, ezért cserébe 129 lóerős, 1,4 literes, mildhibrid turbómotort kapunk, hatfokozatú, kézi váltóval, elsőkerék-hajtással. A Vitara GLX-csúcsváltozat összkerékhajtással, panorámatetővel és kéttónusú fényezéssel pedig 8,93 millió forint – írja a Vezess. A modellrangsor dobogósai az újonnan eladott kocsik 18 százalékát fedik le. Mi a helyzet a használtautó-piacon? Az általános piaci környezet ugyan továbbra is számos bizonytalanságot hordoz, de az év eleji lendületet látva egyre nagyobb esély látszik arra, hogy 2024-ben az éves csúcs is megdőljön a magyar használtautó-piacon. Az eddigi csúcsértéket 2022-ben 825 ezer személyautó adásvétele jelentette. Itt az alsó középkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra ,

, a Ford Focus és

és a Volkswagen Golf. A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, megelőzve

vezeti, megelőzve az Opel Corsát és

és a Volkswagen Polót. A felső középkategóriában az első három sorrendje pedig a következő: Volkswagen Passat ,

, Skoda Octavia, valamint

valamint BMW 3-as széria.