A Vörös-tenger térségében tapasztalható hajózási válság miatt idén január 15–21. között állt a termelés a Suzuki esztergomi üzemében, ennek következtében 2024 első két hónapjában a tavalyi év ugyanezen időszakához viszonyítva 2300 autóval gyártottak kevesebbet a Magyar Suzukinál. Az autóipari vállalat már akkor közölte a Világgazdasággal, hogy bár a leállás nagyjából kétezer fő munkáját érinti közvetlenül, mégsem befolyásolja a munkatársak munkabérét. A munkaidőkeret – amely 2023. április 1. és 2024. június 30. között tart – kellő rugalmasságot nyújt a termelés megszervezésében – írták. Megközelítőleg 650 jármű gördül le a Duna-parti társaság gyártósoráról naponta, vagyis az egyhetes év eleji pauza 4550 darabos termeléskieséssel járt. Idővel ezt sikerült lefaragniuk 2300-ra.

Megszólalt a Magyar Suzuki: 900 külföldi és 2600 magyar dolgozik Esztergomban / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Kilencszáz külföldi és 2600 magyar dolgozik a Magyar Suzukinál

A Pénzcentrum kérdésére a Magyar Suzuki közölte: jelenleg 3500 ember dolgozik az esztergomi gyárban, ebből hozzávetőlegesen

600 szlovák és

300 harmadik országbeli vendégmunkás.

„Az elmúlt évek tudatos toborzási tevékenységének eredményeképpen, vállalatunk jelenleg a gyártósoron nem szembesül munkaerőhiánnyal. Célunk hosszú távon mérnökökkel erősíteni munkavállalói állományunkat” – tudatták a portállal.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, megújult a magyarok egyik kedvenc autója, a Suzuki Vitara. A Pénzcentrum jóvoltából most az is kiderült, hogy a megújult Vitarák sorozatgyártását májusban kezdik meg Esztergomban. Arról viszont, hogy a hazai kereskedésekben mikortól rendelhetők és milyen áron lesznek elérhetők az új modellek, a későbbiekben tájékoztatnak.

Márciusban írtunk arról, hogy Bordeaux-ban debütál a Suzuki Swift negyedik generációja. Magyar szempontból ez némiképp fájó hír, ugyanis ezt a típust a japánok hosszú időn keresztül Esztergomban gyártották. A hazánkban rendkívül népszerű kisautó piacvezető volt itthon a kategóriájában.