Amerikából kapott mentőövet az MNB: mégis folytathatja a kamatvágásokat

Az elemző rámutatott, az EKB már júniusban megkezdte a kamatcsökkentést, azonban a kommunikációjában továbbra is óvatos maradt, változatlanul adatvezérelt döntéshozatal jellemzi. A lassuló infláció ellenére az eurózóna jegybankja esetében is azt láthatjuk, hogy ki van téve a Fed kamatpolitikájának. A Fed esetében a legutóbbi inflációs és munkaerőpiaci adatok már kedvezőbb képet festenek a várható kamatpályát illetően, amit a döntéshozók kommunikációs szinten is erősítenek. Emiatt, ha nem történik valami váratlan esemény, szeptemberben megkezdődhet a kamatcsökkentés az USA-ban is, amelyet várakozásaink szerint még egy követhet idén – vélekedett Molnár Dániel.

Nem zárható ki három vagy akár négy idei kamatvágás sem

Az elemzők többsége szerint idén még három kamatvágásra van kilátás, ugyan a júliusi döntés után augusztusban várhatóan megáll majd a jegybank, szeptemberben újraindíthatja a kamatcsökkentési ciklust. Van, aki nem zárja ki azt sem, hogy még bátrabb lesz az MNB.

Egyelőre tartjuk azt a várakozásunkat, hogy év végéig 6,5 százalékra csökkenhet az alapkamat, de ebben lefelé mutató kockázatok vannak. Ha a következő hetek piaci folyamatai és a beérkező nemzetközi és hazai makroadatok több kamatcsökkentésre is lehetőséget adnak

– foglalta össze véleményét Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője.