Már nem kellenek a kiöregedett külföldi autók, hagyjuk őket a kereskedésekben porosodni

Tovább is csökken a külföldről Magyarországra érkező használt autók száma. A globális csiphiány okozta hatások továbbra is érződnek ezen a piacon. A fő exportáló országok a drágulás miatt belföldön tartották a használt autókat, így Magyarországra kevesebb jutott belőlük. Ez a hatás természetesen drágulást okozott a célországokban is, amit azóta sem tud leküzdeni a piac.