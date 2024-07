Boldog békeidők ízeivel csábít az új történelmi cukrászda Balatonlellén

Kiderült, melyek a legjobb hazai cukrászdák, és kik a legfelkapottabb cukrászok – fotók Összeállt 2024 legjobb cukrászdáinak listája. A Dining Guide Top 100 Étteremkalauz top 10-es válogatása már harmadik alkalommal kezdődik az óbudai Málna The Pastry Shop nevével, amely, miután 2024-ben elnyerte az év legjobb teljesítményéért járó Év Cukrászdája díjat, ezzel Magyarországon a Mihályi Patisserie után második cukrászdaként a Hungarian Pastry Shop Best of The Best cím viselője is.