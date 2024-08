Varga Mihály: csiszolnak az adórendszeren, néhány teher megszűnik, de a chipsadó marad

„A magyar adórendszer a legkomolyabb nemzetközi elemzőintézetek szerint is versenyképes, mégpedig a Tax Foundation legutóbbi mérése szerint a 11. legversenyképesebbek vagyunk a világ országai között” – mondta az InfoRádióban Varga Mihály, pénzügyminiszter. Úgy véli azonban, hogy – bár a vállalkozások és a lakosság számára is jó az adószerkezet – az elmúlt tíz évben azért részben megváltozott a világ. Ezalatt ráépültek az adórendszerünkre olyan elemek, amelyeket szerintem majd tisztítani kell – mondta, egy hajóhasonlatot felhozva, amire „menet közben kagylók és csigák tapadtak, amelyeket időnként szintén el kell távolítani”.

A magyar adórendszeren lesz egy kis átalakítás, de a chipsadó valószínűleg marad / Fotó: Shutterstock

A világ digitalizálódik, ennek eredményeként pedig például az szja-bevallásokat a NAV készíti el, ami egy jele annak, hogy ma sokkal inkább a digitális lehetőségek szabják meg az adózási versenyképesség területén is a lehetőségeinket. Másrészt pedig vannak alapelemei a magyar adórendszernek: a közösségi szükségletekhez vagy közösségi kiadásokhoz szükséges bevételt a fogyasztási típusú adókon – áfa, jövedéki adó – szedik be, miközben alacsony szinten tartják a munkát és a jövedelmet terhelő adókat. A jövedelmeken belül pedig, mivel demográfiai kihívás közben vagyunk, elemi érdekünk az, hogy a gyermeknevelést, a gyermekvállalást támogassa az adórendszer is.

Megjelentek azonban új elemek, mint például a társasági adóban a globális minimumadó. Magyarországon két kulcsunk van, egy 9 százalékos, meg egy 15 százalékos, tehát elkezdett bonyolultabbá válni a magyar társasági adórendszer is – ismerte el. Másrészt a jövedelemtípusú adóknál is ott van a négygyermekes anyák élethosszig tartó adókedvezménye, a 25 év alattiak szja-kedvezménye, az első gyermeket vállaló anyáknál a 30 év alatti adókedvezményem és még egy sor más – sorolta. Mivel időközben bonyolultabb lett az adórendszer, most dolgoznak az átvilágításán, mert több mint tíz év után megérett az idő egy teljes átvizsgálásra – beleértve a különadókat is – válaszolt a riporter felvetésére.