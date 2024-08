Egymilliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország – megoldódhat a vasúti közlekedés

„Most arra vállalkozunk, hogy vasutat építünk. Ennek érdekében a kormány felhatalmazott, hogy a képviseletében az Európai Beruházási Bankhoz, az EIB-hez forduljak hitelkérelemmel. Magyarország minimálisan egymilliárd eurós hitelkérelemmel fordul az EIB-hez, amit egymilliárd eurós saját erővel egészítve ki, és így mintegy 880 milliárd forintot meghaladó mértékben egy új vasútpálya-építési programba kezdünk. Az EIB-hitel harminc évre szólna, és négy év alatt kellene megépítenünk 500 kilométer vasutat. Ehhez megnyertem a miniszterelnök támogatását, megkaptam Nagy Márton miniszter támogatását és Varga Mihály pénzügyminiszter támogatását is. Ez egy nagyon nagy vállalás, nemcsak azért, mert ezzel Magyarország adósságát növeljük, hanem mert a magyar költségvetésnek 50vszázaléknyi önerőt, azaz másik egymilliárd eurót vagy egymilliárd eurót kell biztosítania” – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteken a Közlekedési infó című sajtótájékoztatón.

Lázár János bejelentette: egymilliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország vasútépítésre / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

Lázár János: sok százmillió eurós felhatalmazást kaptam Orbán Viktortól

A tárcavezető beszédében kiemelte: nyolcezer kilométernyi vasút maradt a trianoni Magyarországon, melyből

6500-at használunk, ebből pedig

1200 kilométernyit újítottak fel az elmúlt 14 évben.

Több mint 50 százalékuk sebességkorlátozott, mert rosszak a pályák – tette hozzá.

Lázár azzal folytatta, hogy a pénzből még a villamosvonalakat is felújítják, a Gubacsi hidat is újjáépítik, de vasúti digitalizáció is belefér az összegbe, és transzformátorokat is építenek néhány vonalon. A budapesti HÉV-ek sem maradnának ki a sorból, de rájuk csak akkor kerülne sor, ha megérkeznek az uniós pénzek.

A miniszter kitért arra is, hogy az állomány átlagéletkora meghaladja a 45 évet: „Nincs olyan közlekedési eszközünk, amely ne amortizálódott volna le az elmúlt időszakban.” Szerinte az egyik lehetőség a probléma orvosolására, hogy magunknak gyártunk járműveket. Ehhez nemzetközi tudásra is szükség van, mert nem olyan egyszerű, részben ezért próbálják folyamatosan megszerezni a spanyol Talgót.