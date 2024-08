Kudarc, hiba, vagy kisebb csoda a magyar gazdasági növekedés?

Biztató folyamatok

Ha figyelembe vesszük, hogy a globális konjunktúra gyengesége, a szövetségesi rendszerünk gazdasági sikertelensége, illetve a szövetségeseink és szomszédaink ártó szándéka és a belső élénkítés hiánya egyszerre sújt le gazdaságunkra, akkor a fő kérdés az lehet, hogy miként tud ilyen rendkívüli teljesítményt elérni a magyar gazdaság, és hogyan volt képes éves alapon a negyedik legjobb növekedést elérni a jelenleg ismert adatok alapján. Már-már különleges, biztató folyamat, hogy az évek óta tartó, sokszoros csapdahelyzet (járvány, energiaválság, háború) hazánkban végül nem összeomlást, hanem az egyik legnagyobb uniós növekedést hozta.

Gazdaságunk így ma erősebb, mint várnánk, mert még akkor is a legjobbak közé tartozik és felzárkózást folytat, amikor minden visszahúzza. Ez azt jelenti, hogy nemcsak sodródik és vontatja magát, hanem saját erejéből is halad.

Számos folyamat látható, amelyek – ez is különös adottsága a nemzetközi káosznak – egyik pillanatról a másikra, hirtelen adhatnak nagy lökést a gazdaságunknak. A pénz már ott van az embereknél és a cégeknél, miközben hatalmas ki nem használt ipari kapacitások állnak üresen. A háború azonban az érzelmeinkre hat, bizalmi válságot okoz, és mindannyiunkat túlzottan is óvatossá tesz. A magyar most egy csőre töltött gazdaság: puskapor és lőszer van bőséggel, és senki sem tudja, mikor húzhatjuk meg a ravaszt, és mikor többszörözzük meg az idei 1,5-2 százalékos növekedést akár egy jövő évi 4 százalékra. A vállalatok az inflációs időszakban szerzett extraprofiton, a háztartások a 10 százalék körülire gyorsuló, 9 hónapja tartó reálbér-növekedés jövedelmén ülnek, a gazdasági kínálati, termelő kapacitások pedig a járványhelyzeti negatív rekordot idéző 70 százalék körüli mélyponton állnak.