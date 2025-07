Otthon Start Program: Panyi Miklós szerint új időszámítás kezdődik a fiatalok számára – háromszázalékos hitellel támogatják a saját lakás vásárlását

A program összekapcsolható a CSOK Plusszal, így azok a fiatalok, akik családalapításon gondolkodnak, további kedvezményeket is igénybe vehetnek.

Az Otthon Start Program a piacra is hatással lesz

A program nemcsak a fiatalok lakhatását segítheti, hanem élénkítheti az ingatlanpiacot is. Az államtitkár szerint a program bevezetése nem okoz torzulásokat: az árkorlátokat tudatosan alakították ki annak érdekében, hogy ne generáljanak újabb ingatlanár-emelkedési hullámot. Jelenleg mintegy 140 ezer eladó lakás szerepel az ingatlanhirdetési portálokon, ezek közül körülbelül százezer felel meg a program kritériumainak.

A program akár ötvenezer új lakás építését is előmozdíthatja az elkövetkező években, és új, tízezres nagyságrendű vevői réteget hozhat be a piacra. A saját ingatlan nemcsak anyagi biztonságot, de hosszú távú tervezhetőséget is ad a fiataloknak, ezáltal a külföldi munkavállalás vonzereje is csökkenhet – tette hozzá Panyi Miklós.