A Carlton Hotellel bővítette szállodai üzletágát az Eventrend Group

A Carlton Hotel összesen 95 szobával rendelkezik, amely hét különböző szobatípust jelent. A standard szobák mellett található nagyobb méretű superior, háromágyas és családi szoba is. A szobák egy része panorámás és rendelkezik erkéllyel is – közölték.

A Carlton Hotel elhelyezkedése városnéző turisták és üzleti vendégek fogadására is alkalmas / Fotó: Király István

A vállalat alapító-tulajdonosai, Nagy Gábor és Kőrössy Zoltán külön kiemelték: nagy megtiszteltetés számukra, hogy a külföldi, több szállodával rendelkező tulajdonosi kör a korábbi nemzetközi üzemeltető után a tisztán hazai tulajdonú Eventrend Groupban talált megfelelő hosszú távú partnerre.

A Carlton Hotel különleges reggeli-szolgáltatásával akar versenyelőnyt szerezni /Fotó: Király István

Az Eventrend Group több mint három évtizednyi tapasztalattal rendelkezik kávéházak, éttermek, szállodák üzemeltetésében valamint rendezvényszervezésben. A cégcsoporthoz jelenleg 31 projekt tartozik, és több mint 800 munkavállalót foglalkoztat. Az Eventrend Grouphoz kötődik mintegy 20 gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Centrál Kávéház, a Spoon the boat, a Főőrség Kávéház, a Városliget Café, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa catering-szolgáltatása, emellett 24 budapesti rendezvényhelyszínen 79 egyedi rendezvényterem értékesítése is. A cégcsoport alapító-tulajdonosai nem titkolják, hogy a közeljövőben a szállodai üzletáguk további bővítését tervezik.