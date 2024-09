Apró életjelet adott magáról a magyar gazdaság, júliusban ugyanis az export euróban számított értéke 4,3, az importé 7,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakihoz képest. A termék-külkereskedelmi egyenleg 362 millió euróval romlott – közölte a Központi Statisztikai Hivatal csütörtök reggel.

Apró reménysugár a magyar gazdaságból: szinte kilőtt a import, újra nő a kivitel / Fotó: AFP

Júniusban a külkereskedelmi forgalom rendkívül gyenge számokat produkált, a kivitel volumene 8,1, a behozatalé 5,2 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától, ami visszaigazolta azt a vélekedést, hogy a gyenge külső és belső kereslet továbbra is rányomja bélyegét a magyar gazdaságra. A második negyedéves GDP-adatokban is ezt láttunk visszaköszönni, hiába próbál helyreállni a fogyasztás, ha közben sem az ipar, sem a beruházások nem tudnak dinamizálódni.

Bár a külkereskedelmi termékforgalom szintje júliusban az előző hónaphoz képest az exportoldalon 4,2 százalékkal alacsonyabb lett, tehát folytatódott a korábbi hónapok kedvezőtlen trendje,

az importoldalon 3,7 százalékkal magasabb volt, ami biztató a fogyasztás helyreállása szempontjából, ugyanis e volt már a második egymást követő hónap, amikor emelkedik havi bázison a behozatal.

A kivitel azonban továbbra is gyászos képet fest, az elmúlt hónapokban rendre két számjegyű mértékben esett vissza a a magyar gazdaság húzóágazatának is számító közúti járművek exportja, és egyelőre semmi nem utal arra, hogy a trend fordulna. Annál is inkább, mert a fő felvevőpiacunk, Németország a gazdasági katasztrófa szélén táncol.

A külkereskedelmi egyenleg romlása miatt esetleg a forint miatt lehetne okunk aggódni, ám egyelőre a magyar deviza jól állja a sarat. Sőt, idén az a ritka dolog is történt, hogy a nyáron nem láttunk érdemi forintgyengülést, pedig az elmúlt 10-15-ben nem telt el úgy nyár, hogy ne erősödött volna érdemben az euró.

A KSH azt is kiemeli, hogy a kivitel értéke 11,8 milliárd eurót (4615 milliárd forintot), a behozatalé 11,5 milliárd eurót (4536 milliárd forintot) tett ki júliusban.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 203 millió euró (80 milliárd forint) volt.