Meglepte az elemzőket a GDP-adat: billeg az idei növekedési cél

Molnár Dániel is jelezte, hogy a mai GDP-adat alapjaiban írja át a korábbi előrejelzéseket. „A külső kereslet gyengélkedésére az év elején is számítottunk, azonban a jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a korábban vártnál később következhet be fordulat. Ezenfelül a fogyasztói bizalom is a korábban becsültnél lassabban áll helyre, vagyis a belső tényezők sokkal kevésbé tudják ellensúlyozni a külső kereslet lassulását a bérek emelkedése ellenére is. A kedvezőtlen második negyedéves adat nyomán az idei gazdasági növekedés várhatóan leginkább csak 2 százalék körül alakulhat, miközben tovább nőtt a jövő évi kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság” – magyarázta az elemző.

Regős Gábor úgy vélekedett, hogy a magyar gazdaság a jelek szerint akkor tud érdemi növekedést felmutatni, ha a külső konjunktúra helyreáll, illetve a növekedést segíthetné, ha hazánk hozzájutna a neki járó forrásokhoz is – bár kérdés, hogy a vállalkozások miért hajtanának végre ebből beruházásokat, ha nem látszik, hogy lesz kereslet a termékeik iránt.

„Az idei év egészére a mai adat alapján a korábbinál jóval gyengébb, jó esetben 1,5-2 százalékos növekedést várok, a pontos értéket nagyban meghatározza, hogy az ipar magára tud-e találni, vagy továbbra is alacsony termelés jellemzi” – jósolta Regős Gábor.