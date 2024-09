Keleti nyitás ide vagy oda, még mindig a Nyugaton múlik a magyar növekedés, és most pont ez a legnagyobb bajunk

Bármennyire is elkötelezett a magyar kormány a külkereskedelmi kapcsolatok erősítése érdekében Kína és a fejlődő országok felé, valójában továbbra is a nyugati országoknak vagyunk kiszolgáltatva. Ez az, ami most problémát okoz, ugyanis hiába magasabb a potenciális növekedés, mint tíz éve, hiába épültek ki új ipari kapacitások, ha közben a fő felvevőpiacunk egyszerűen nem talál magára.