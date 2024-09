Lélektani határ fölé értek az újlakás-árak, a telkek sem igazán kelendők most

Az új építésű családi házak esetében a beruházók kitartották az árakat, így a kereslet meglehetősen szerény volt, ráadásul a társasházak esetében még tovább is emelkedtek, így a négyzetméterárak a külső kerületekben is 1-1,25 millió forintnál jártak.

Kedvezményes ajánlatokkal a vevők legfeljebb a korábbi építkezéseknél találkozhattak, ahol a kínálatban megmaradt még egy-két lakás – jegyezte meg Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Új lakás helyett sokan újszerűt vagy felújítandót keresnek inkább /Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A leginkább keresett ingatlanok listájára a belső kerületekben sem kerültek fel az új építésű lakások, ezekre ugyanis minimális az igény – mutatott rá Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője. Tapasztalatai szerint

a vevők a drága újak helyett inkább az újszerű lakásokat preferálták, vagyis inkább vettek 10-20 éves társasházi lakást,

mert annak kedvezőbb volt a négyzetméterára, mint egy új építésűnek.

A XIII. kerületben a tervezőasztalról vásárolnak

Az új építésű ingatlanokért 1,2–1,7 milliós négyzetméterárat kellett fizetni a XIII. kerületben, ahol a befektetők elsősorban a felújítandó lakásokat preferálták, de az új építésű ingatlanok piacán aktívak voltak – jelezte Pagács-Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának vezetője. Hozzátette: az új építésű lakásokat ebben a városrészben még tervezőasztalról vásárolták meg a befektetők.

A dél-pesti agglomerációban eközben az új építésű házak ára 80 millió forintnál kezdődött, de persze akadtak ennél jóval drágább ajánlatok is, akár 120 millióért is, ugyanakkor ezek iránt nem is mutatkozott érdeklődés.

A beruházások üteme lelassult, a fejlesztők csak annyit tesznek bele, amennyit muszáj, szépen lassan építkeznek, hátha közben történik valami pozitív a piacon, és megindul a kereslet – tapasztalják a szektort jól ismerők.

Ahhoz, hogy nagyobb lendületet vegyen az ingatlanpiac,

kellene az új építésű lakások iránti kereslet élénkülése is, ennek jeleit viszont nem látni

– tette hozzá Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője.