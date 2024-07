Újszerű lakás a sláger, az új építésűt kevesen keresik

A leginkább keresett kategóriába most is a maximum 60-65 négyzetméter alapterületű, jó állapotú, jó helyen lévő, emeleti, egy-három szobás, erkélyes lakások tartoznak – foglalta össze Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője a piaci helyzetet, hozzátéve, hogy ugyanez érvényes mind a panelek, mind a téglaépítésű, mind pedig az új építésű lakások kategóriájában.

Az újszerű lakásokat keresik leginkább, 60–65 négyzetméter alatt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A legkönnyebben eladható lakástípusok

Az új építésűeket 60-70 millió forintos értékhatárig keresik a vevők a XI. és XXII. kerületben, ahol a négyzetméterárak 1,5 millió forintnál kezdődnek.

A kereslet ezek iránt 20-30 százalékkal növekedett az idei év első hónapjaiban, de a fejlesztők most jellemzően az elmúlt években beragadt állományt próbálják meg értékesíteni.

Panellakásoknál 800–900 ezer forint közötti átlagos négyzetméterárakkal számolhatnak a vásárlók, persze előfordulnak egymilliós vagy magasabb árak is, ezek azonban csak kiváló állapot és igényes műszaki felszereltség esetén indokoltak.

Amit továbbra is a leggyorsabban el lehet adni, azok az újszerű ingatlanok, illetve a kisebb, kétszobás lakások. Ezeket keresik a legtöbben, de a nagyobb nappali plusz három hálószobás lakásokra is van kereslet, ahogy a panelek iránt is érdeklődnek azért a vevők Pagács-Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodavezetőjének tapasztalatai szerint.

Panelek esetében most 700 ezer forintnál járnak az eladási négyzetméterárak,

míg a használt téglaépítésű lakások 800 ezer forintos négyzetméterárakon kelnek el,

az újépítésű ingatlanokért 1,2–1,7 milliós négyzetméterárat is ki kell fizetni.

A drága új építésűek helyett inkább az újszerű lakásokat preferálják a vevők a belső kerületekben

– mondta Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint inkább vesznek 10-20 éves társasházi lakást, mert annak kedvezőbb a négyzetméterára, mint egy új építésűnek.

Mi a helyzet a külvárosokban?

A külvárosokban, így a XIX., XX. és XXIII. kerületben is leginkább a felújított lakásokat keresik a vevők, ezeket 600 ezer forintos átlagos négyzetméteráron meg lehet vásárolni itt – mondta Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan kerületi irodájának szakmai vezetője. Ha csak a lakásokat tekintjük, akkor 670 ezres négyzetméterár jellemző, míg a házak, házrészek esetében 550 ezres értékesítési árakra számíthatunk.

A felújítás mértékétől függően azonban ennél lényegesen magasabb eladási árakkal is lehet találkozni

– hangsúlyozta a szakértő hozzátéve, hogy

az új építésű ingatlanok nem igazán keresettek, ráadásul kevés is van belőlük

ott.