Szüret az aszály és a korai érés árnyékában: idén is kevés bor készül

Az olaszrizlinget ezelőtt ötven évvel még október végén szüretelték, ez az elmúlt 10-20 évben szeptember elejére jött előre, idén viszont már augusztus második felében el kellett kezdeni szedni – érzékeltette a Világgazdaságnak Schunk József, a Pécsi borvidék hegyközségi tanácsának elnöke, mit is jelentett idén a korai szüret. A szőlő ugyanis addigra már elérte a teljes érést, amíg még van cukorbeáramlás a bogyókba, azután már nem érdemes a tőkéken tartani a fürtöket, mert elfásodik a kocsány, és leáll a cukorszállítás – magyarázta.

A minőség az első

Ez a teljes érés következett be idén a szokásosnál átlagosan három héttel korábban, és bár a szőlő érési állapotának megfelelő időben kezdték a szüretet, így is előfordult, hogy a párolgás miatt elkezdtek betöppedni a bogyók. Az utóbbi a magyarázata annak, hogy magasak a cukorfokok, de megmaradtak a savak is, viszont kevesebb termett. A Pécsi borvidékre is jellemző, hogy elmaradnak a tavalyi mennyiségtől, de ez a legtöbb borász számára nem baj, mert az első számú kihívás most a minőség, nagy a harc a fogyasztók kegyeiért – tette hozzá.

A szüret korai, de jó évjárat lehet az idei

Több héttel korábban megkapta a szőlő a szükséges hőösszeget, így a legtöbb borvidéken már bőven megérett, és már szedik is. A szüret eddigi tapasztalatai szerint jó lehet az idei évjárat.

Az éghajlat-változásra a szőlészetekben is reagálni kell, és az új telepítéseknél, átoltásoknál a szárazság- és melegtűrő fajtákra kell váltani. A kutatóintézetekben folyamatosan fejlesztik az ezeknek a feltételeknek megfelelő új fajtákat. A Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete ki is fejlesztett és be is jegyeztetett több ilyet, amelyek ráadásul a lisztharmattal, a peronoszpórával és a szürkerothadással szemben is ellenállók, nem kell őket permetezni egyszer sem.

„Ez a jövő, ezzel kíméljük a környezetet, az egészséget és a pénztárcát is” – tette hozzá Schunk. Az ilyen fajtáknál fontos feladat, hogy minél jobb borok készítésére legyenek alkalmasak, a nemesítés utolsó évei már erről szóltak.

Ilyen rezisztens fajta például

a Jázmin,

a Borsmenta,

az Andor,

a Pinot Regina és

a Caberson.

Schunk József azt is elmondta, hogy hétfőn kaptak esőt a borvidék ültetvényei. Ez abból a szempontból jó, hogy a még a tőkéken lévő fajtáknál a már töppedni kezdő bogyók kicsit kiteljesednek.