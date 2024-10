A magyar egészségipar megvetette a lábát Kínában

Sose inogtak meg? Mindig tudták finanszírozni magukat?

Soha. Most ketten vezetjük a céget a lányommal. Annál is inkább, mert kicsivel túl vagyok a húsz éven. (Zettwitz Sándor 91 éves.) Úgy gondoljuk, a fejlődés és a fejlesztés a cég szempontjából a legfontosabb. Sok olyan cég van, ahol egyetlen termékkel próbálnak a piacon maradni, nem fejlesztik, de ennek a terméknek idővel lemegy az életgörbéje, ez üzletileg nem fenntartható modell.

Honnan tudta mindig, mikor kell megint egyet előre lépni?

Nem én tudtam, hanem a kereskedelmi és marketingigazgatóság elemzi, merrefelé tart a világ, illetve a fejlesztők is elmondják az ötleteiket, és ebből van egy kompozit. A legfőbb termékünk a vizeletanalizátor, amelynek a negyedik generációját fejlesztjük ki. Tizenhat évvel ezelőtt kezdtük el a gyártást, mindig léptünk előre, hogy a gép többet tudjon. De a termékfejlesztés mellett dolgozunk a vállalatfejlesztésen is, ezért vásároltuk meg két évvel ezelőtt a korábbi német beszállítónkat, az Analitikont, amely tesztcsíkot gyárt nekünk. Illetve tíz évvel ezelőtt létrehoztuk Balatonfüreden 77 ING nevű cégünket. Rengeteg bajunk volt korábban a lemezmunkákkal, így megvásároltunk egy lemezmegmunkáló céget is, így ebben is önellátók vagyunk, nem vagyunk kiszolgáltatva egyetlen beszállítónak sem. A pandémia nagy tanulsága ez volt, hogy ne legyünk kiszolgáltatva senkinek.

Ha ma kezdené, akkor is az egészségiparban gondolkozna?

Röviden: igen. Amikor a cégalapításban gondolkoztunk, belebotlottunk a vércukormérésbe, ez akkoriban hiányterület volt itthon, sőt Kelet-Európában is. Utólag visszatekintve a legjobb döntés volt. Bár az egészségiparban működni nem könnyű. Megalapítottuk a legnagyobb magyar egészségipari beszállítók szövetségét, hogy közösen képviseljük az érdekeinket. Korábban az üzembe állított egészségügyi berendezéseknek mintegy 18 százaléka volt magyar gyártmány, a többi mind importból származott. Ugyanakkor ez a nyolc nagy cég 30 százalékban le tudta volna fedni az eszközigényt.

A magyar cégek exportra kényszerülnek, mert nem veszik meg a termékeiket a magyar orvosok, mert ha egyszer használták egy márkát, ahhoz hűek maradnak.

Mi a megoldás? Hogyan lehetne a hazai egészségügyi szakemberek szemléletén változtatni?