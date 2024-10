Történelmi pillanat: megvalósult az első magyar gépipari beruházás Kínában

Az első magyar gépipari beruházást valósította meg Kínában a hazai tulajdonban lévő, orvoselektronikai termékeket fejlesztő és gyártó 77 Elektronika csoport. A high-tech cég majdnem 2 millió dolláros (730,50 millió forint) beruházás keretében alapított üzemében gyártja a jövőben a kínai piacra a LabUMat és UriSed automata vizeletvizsgáló berendezéseit. A 77 Medical Devices (Suzhou) Co., Ltd. névre keresztelt társaságban az első évben 300 nagylabor gyártása a cél, de ez néhány éven belül akár ezer darabra is felfuthat.

Fotó: AFP

A családi tulajdonban lévő 77 Elektronika cégcsoportnak több mint 20 éves kapcsolata van Kínával:

eddig is értékesítették a vizelet kiértékelésre szolgáló automata laborkészülékeit a távol-keleti országban.

A mostani lépéssel ugyanakkor új szintre léptek, és – mivel a kínai kormány az ottani kórházakban a helyi orvostechnikai eszközök beszerzését preferálja – gyártóüzemet építettek Shanghai közelében, Kína egyik legmodernebb és legfejlettebb ipari központjában.

„A versenyképességünk megtartása érdekében léptünk, hiszen így kínai cégként, de saját márkanévvel, 77 logóval ellátott laborokat értékesítünk a világ egyik legnagyobb és legnépesebb országában. A szériagyártás már el is indult október 8-án” – magyarázza az üzemalapítás okait Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika Csoport tulajdonos-ügyvezetője.

A 77 Elektonika csoport kizárólagos tulajdonában lévő 77 Medical Devices (Suzhou) Co., Ltd. jelenleg több mint 1000 négyzetméter ipari területen működik, melyben a gyártás, a raktározás, és az irodai és egyéb kiszolgáló területek találhatók.

„Tudomásom szerint az üzemünk működésével és a gyártás megkezdésével az első magyar gépipari beruházást valósíthattuk meg Kínában.

A nyelv,

a kínai előírások,

az időeltolódás,

a távolság,

a különbségek a kulturális és az üzleti szokásokban

egyaránt komoly kihívásokat jelentettek, de így is az első felmérő látogatást követően nagyjából egy év alatt sikerült elindítanunk a gyártást, amire rendkívül büszkék vagyunk” – tette hozzá Zettwitz Sándor.