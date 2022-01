Az exportpiacokon tarol a 77 Elektronika

A kutatás-fejlesztésre fókuszálnak, az idén is két új vércukormérővel bővítik a termékportfóliójukat – mondta a VG-nek Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika ügyvezető igazgatója, aki arról is beszélt, hogy a hazai egészségügyi ellátásban az európai átlaghoz képest az eszközök jóval kisebb hányadát szerzik be magyar gyártóktól.

3 órája | Szerző: Koncsek Rita

Hogyan befolyásolta a 77 Elektronika Kft. elmúlt esztendejét a pandémia, milyen évet zártak 2021-ben? Szerencsére a magyar orvostechnikai ipar és benne a 77 Elektronika eddig járványállónak bizonyult. Az első hullám egyáltalán nem befolyásolta a cég eredményét, 2020-ban 30 milliárd forintos forgalmat bonyolítottunk. A második és a harmadik hullám, tehát az elmúlt év viszont már minimális árbevétel-csökkenést okozott, ám ennek elsősorban külső okai vannak: cégünk árbevételének 83 százaléka exportból származik, a csökkenés oka pedig az, hogy a nagyobb külföldi partnereinknél az elmúlt évben erősebben jelentkezett a világjárvány, mint a megelőzőben. Történt valami változás a hazai egészségipari piacon? Korábban azt mondta, a hazai egészségügyi ellátásban csupán az eszközök 18 százalékát szerzik be magyar gyártóktól, míg más nyugati országokban akár ennek a három-négyszeresét is. A hazai egészségügyi ellátásban két évvel ezelőtt valóban az eszközök 18 százalékát szállították magyar gyártók. Sajnos ez a szám azóta csökkent, és ma 16-17 százalék körüli. A nyolc legnagyobb hazai egészségügyi berendezést gyártó cég a termelésének több mint a felét exportból realizálja, vagyis a külföldi piacokon versenyképesek a termékeik. Ennek ellenére az illetékes magyar hatóságokkal történt többszöri egyeztetés dacára az arány nem változott. A nagyobb nyugati országokban, például Németországban vagy Franciaországban, az egészségügyben használt eszközök mintegy 80 százalékát a hazai gyártók termékei biztosítják. Fotó: Vémi Zoltán A magas infláció bérfeszültségeket okozhat. Tudtak 2022-ben bért fejleszteni? Ha igen, hány százalékkal? Az utóbbi években minden esetben a magyar átlag felett emeltük a munkatársaink fizetését. Az idén is 10 százalékos volt a bérfejlesztés, és januárban egy hónapnak megfelelő nagyságrendben jutalmat is adtunk. Az infláció nem okozott vállalaton belüli bérfeszültséget. Hogyan alakul a munkavállalóik száma? A cégcsoportnál több mint 700-an dolgoznak, közöttük 106 kolléga fejlesztéssel foglalkozó mérnök, többnyire fiatalok. Miként tudták megtartani a kutatóikat? Az elmúlt években lényeges fluktuáció nem volt nálunk. A fejlesztők munkájának eredménye biztosítja a cég forgalmát, mindenekelőtt azt, hogy a termékeink 83 százalékát exportáljuk. Ez csak úgy lehetséges, hogy az innovatív készülékeink minősége eléri vagy meghaladja a világpiaci követelményeket. Fejlesztőmérnökeink érzik, hogy a cég fejlődésében nagyon fontos szerepet játszanak, és az elvégzett munka szakmailag is érdekli őket. Az, hogy nincs lényeges fluktuáció, annak köszönhető, hogy a vállalat az árbevételének mintegy 6 százalékát minden évben innovációra fordítja, a mérnökeink, fejlesztőink bére a 77 Elektronika átlagához képest lényegesen magasabb. A telemedicina az elmúlt másfél-két évben egyre inkább elterjedt. Mely önök által gyártott orvostechnikai eszközök forgalma változott? A 77 Elektronika majdnem egy évtizeddel a pandémia előtt, már 2010-ben létrehozta a ma is működő telemedicinás alkalmazást, a Dcontot az egyéni vércukormérőkben tárolt mérési eredmények professzionális kiértékelésére. A rendszer ingyenesen áll a betegek rendelkezésére, de a készülék forgalmát ez lényegében nem befolyásolta. Emellett több olyan telemedicinás programban is részt veszünk, amelyek főleg a háziorvosoknak használható rendszereket dolgoznak ki. Hány vércukorszintmérőt és hány vizeletüledék-analizáló készüléket értékesítettek? Az értékesített készülékek száma hogyan változott 2021-ben? Az elmúlt 36 évben családi vállalkozásból high-tech nagyvállalattá bővültünk. A folyamatos innovációnak köszönhetően vezető szerepet töltünk be a magyarországi vércukormérő-piacon, 65-70 százalékos piaci részesedéssel. Tavaly mintegy 76 ezer készüléket értékesítettünk itthon és 7500-at külföldön. A professzionális diagnosztikai piacon az általunk fejlesztett és gyártott vizeletanalizátorok exportforgalma nőtt 2021-ben, nyolcvannal több nagy értékű laborautomatát értékesítettünk külföldön, mint 2020-ban. Tavaly felvásárolták a német piacon második legnagyobb reagenscsíkgyártónak számító Analyticon AG-t. Idén is tovább bővíti a cég a portfólióját? Ez egy stratégiai döntés volt a részünkről: a németországi Analyticon húsz éve a 77 Elektronika reagenscsík-beszállítója, ez a LabUMat vizeletvizsgálónk működéséhez szükséges. Ha az Analyticonnal bármilyen probléma lenne, és nem tudnánk a piacon lévő több ezer készülékhez reagenscsíkot szállítani, a gépek leállnának, és ennek beláthatatlan következményei lennének. Hozzáteszem, a világ száz országába exportálunk. Abból a célból vásároltuk fel az Analyticon céget, hogy a reagenscsík-ellátás biztosított legyen. Az Analyticon mintegy 80 országba szállítja termékeit, így jó együttműködésre számítunk a külföldi piacokon. Jelenleg is több olyan témával foglalkozunk, amelyek tovább bővíthetik a cég portfólióját. A konkrét témákról azonban még korai lenne beszélni. Hogyan alakult a cég exportforgalma 2021-ben? Melyek a legfontosabb külpiacaik? Tavaly az éves exportárbevételünk mintegy 69 millió euró volt, nagyjából azonos a 2020-as bevétellel. A világ mintegy száz országában használják a termékeinket, legfontosabb piacunk Európa és az Amerikai Egyesült Államok, de jó pozíciónk van Kínában, Dél-Amerikában és az arab országokban is. Jelenleg az afrikai országokban folytatunk erőteljes piackutatást. Fotó: VG Kihasználták az Egészségipari támogatási program lehetőségeit, vagyis igényeltek beruházásfejlesztési vagy versenyképesség-növelő támogatást? A fejlesztéseinket nagyrészt önerőből finanszírozzuk. Nem adtunk be erre a konstrukcióra támogatási kérelmet. Tavaly a cég előrukkolt egy új termékkel, a ketonszintmérővel. Idén is lesz új termék, amellyel megjelennek a piacon? Két új vércukormérő készülék piacra dobását tervezzük, amelyek közvetlen kapcsolatot tudnak létrehozni a beteg és az orvos között. A szöveti glükóz monitorozása, ismertebb angol kifejezéssel Continuous Glucose Monitoring (CGM) a diabetológiában használt módszer a vércukorszint mérésére és a cukorbetegség kezelésére. Egy ilyen CGM-vércukormérő berendezést szeretnénk az év első negyedében piacra dobni. A vizeletmérő berendezések területén a harmadik generáció fejlesztésén dolgozunk, terveink szerint az év második felében tudjuk bevezetni a piacra.

