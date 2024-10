Dunaferr-dráma: csőd szélén a Liberty Steel, már nem az indiaiak, hanem a kormány kezében van több ezer munkavállaló sorsa

Csúszó bérkifizetések, állásidőn több ezer munkavállaló

Magyar szempontból már hónapokkal ezelőtt aggodalomra adott okot, hogy – szinte napra pontosan együtt a csehországi eseményekkel – az acélipari óriás azt közölte, hogy Dunaújvárosban megkezdi két kokszolójának leállítását, amit azzal indokolt, hogy a jelenlegi piaci körülmények között nem tudja hatékonyan működtetni a vasműt, mivel az egyre nagyobb veszteséget termel.

Hogy a helyzet mennyire súlyos a vasműben, az július elején lett világos a nyilvánosság számára, amikor több napot késett a júniusi bérekkel a cég, ami aztán megismétlődött augusztus elején is. A munkavállalók érthetően dühösek voltak a vállalatvezetésre, de nemcsak mert csúszott a bérekkel, hanem mert a korábbi ígéretekkel szemben egyáltalán nem látták biztosítottnak a gyár működését, emiatt több tiltakozó megmozdulásra is sor került a vasmű területén. Azóta olyannyira nem javult a helyzet, hogy több ezer munkavállaló még mindig állásidőn van, azaz lényegében nem folytatnak semmilyen munkát. A Dunaferr válsága azért is súlyos, mert a térség egyik legnagyobb munkáltatója, ha leáll a termelés, több ezer család megélhetése kerül veszélybe.

A kormány kezében a munkavállalók sorsa

Mivel nagyon nehéz megjósolni, hogy teljesíteni tudja-e a bérek kifizetését a vállalat, könnyen megtörténhet az, ami korábban, azaz a kormánynak kell valamilyen megoldást találna a kialakult problémára. A Nemzetgazdasági Minisztérium a felszámolási eljárás megindításának hírére összehívott háttérbeszélgetésen konkrétumot nem mondott, de azt igen, hogy több forgatókönyve van a helyzet megoldására.

Ilyen lehet, hogy – ahogyan korábban is tette – ezúttal is kifizeti a munkavállalók bérét.

Még 2023 februárjában Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be, hogy kifizeti a kormány a Dunaferr dolgozóinak a bérét fél éven keresztül. A vállalás az államkasszának összesen 16 milliárd forintjába került. Hogy ilyen forgatókönyv a kabinet asztalán van-e, az már a következő hetekben kiderülhet, ugyanis október 10-ig a törvény szerint kellene a munkavállalók bérét elutalnia a cégnek, de ez, ahogy láttuk, az elmúlt hónapokban is gondot okozott. Mindenesetre a kormány felszólította a vállalatot, hogy teljesítse a kötelezettségét.