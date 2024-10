Itt a hatalmas meglepetés: több éves mélyponton a magyar infláció, készítheti a pezsgőt az MNB

A szolgáltatásokon belül a lakbér 10,7, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 10,6, a társasházi közös költség 10,5, a testápolási szolgáltatások 10,0, az üdülési szolgáltatás 3,8 százalékkal nőtt.

A háztartási energia 5,0, ezen belül a vezetékes gáz 9,4, az elektromos energia 1,3 százalékkal olcsóbb lett. A tartós fogyasztási cikkekért 0,2 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a használt személygépkocsik ára 6,1 százalékkal csökkent.

Óvatos marad a jegybank a kedvező inflációs folyamatok ellenére

Elemzők szerint a kedvező inflációs adat ellenére sem szabad hátra dőlni, egyrészt még mindig magas a maginfláció, másrészt az energiaárak mostani felpattanása egyértelműen inflációs kockázatot hordoz a jövőre nézve. Főleg a közel-keleti konfliktus kiéleződése és azon keresztül az üzemanyagárak alakulása jelent veszélyt az infláció letörésére nézve. Az utóbbi napokban a benchmarkként használt Brent típusú kőolaj ára 80 dollár felett is járt hordónként, amely érdemi ugrást jelent a szeptember végi 70 dollár közeli szintekhez képest, azonban még mindig kedvezőbb, mint a tavaly ilyenkori 90 dolláros árfolyam. Az elmúlt hetekben látott pénzpiaci és devizapiaci instabilitás alapján minden abba az irányba mutat, hogy a jegybank a kedvező inflációs adat ellenére is óvatos marad, azaz a mostani 6,5 százalékos kamatszinten jó eséllyel nem változtat most októberben.

Nagy Márton: eredményesek a kormányzati intézkedések

"A kormány sikeresen kezelte a háború és szankciók következtében megugrott inflációt, letörte és tartósan alacsony szintre szorította azt", így értékelte az adatokat Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a tárca közleményében, aki hangsúlyozta, az infláció alacsony szinten tartása érdekében, a kormány továbbra is fenntartja az olyan célzott és hatékony intézkedéseket, mint az online árfigyelő rendszer, amely 2023. július 1-je óta folyamatosan segíti a kiskereskedelmi verseny élénkítését és az infláció kontrollálását.

Az infláció mérséklődése és a folyamatos, már egy éve tartó, jelentős mértékű reálbéremelkedés lehetővé teszik a kiskereskedelmi forgalom további bővülését

– fogalmazott a miniszter, kiemelte, hogy a tartósan alacsony infláció kiszámíthatóságot jelent, amely erősíti a fogyasztói bizalmat, és a fogyasztás növekedésén keresztül tovább támogatja a gazdasági növekedést.