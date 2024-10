Tovább süllyedhetett az infláció Magyarországon: szeptemberben a Világgazdaság elemzői konszenzusa szerint a fogyasztói árak éves alapon 3,1 százalékkal emelkedhettek, miközben havi bázison stagnálhattak. Mindez azt jelenti, hogy 43 hónap, azaz több mint három és fél év után lehet ismét a jegybank 3 százalékos célsávjának közvetlen közelében a hazai infláció. Hogy így van-e, csütörtökön kiderül, ekkor teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a legfrissebb adatokat, amelyek ismét meglepetést tartogathatnak.

Olyan történhetett inflációs fronton, amire nagyon régóta vártunk / Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Az üzemanyagárak miatt csökkentették az infláció

Az egy hónappal ezelőtti adatközléshez nagyon hasonló folyamatokat várunk: augusztus után szeptemberben is változatlan árszínvonallal számolunk, vagyis havi bázison ismét stagnálhatott a drágulás – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki több tényező együttes hatását emelte ki:

a kedvező folyamatok mögött a legnagyobb szerepet az üzemanyagok árának alakulása játszhatta. Ennél a KSH szerinte mintegy 3,5 százalékos árcsökkenést mérhetett szeptember folyamán, ami önmagában 0,2 százalékpontot lefarag a havi inflációs mutatóból.

Emellett jelentősen mérséklődhettek az árak az üdülési szolgáltatások esetében is, döntően szezonális okokból. Ennek hatására a szolgáltatások inflációs rátája is minimális lehetett havi alapon.

Havi összevetésben egyedül a háztartási energia és a ruházati cikkek ára emelkedhetett érdemben, miközben az élelmiszerek és tartós fogyasztási cikkek esetében minimális drágulással számol.

Mindezen folyamatok hatására azt várja az elemző, hogy az augusztusi 3,4 százalék után szeptemberben 3,0 százalékra mérséklődhetett a fő inflációs mutató.

Ezzel pedig 2021 januárja óta most először lesz az inflációs ráta a jegybanki célnál, vagy alatta.

Amiben viszont nincsen változás, hogy továbbra is a szolgáltatások adják az infláció derékhadát – itt még mindig 9,4 százalékkal lehetett magasabb az árszínvonal idén szeptemberben, mint egy évvel korábban. Ezzel szemben a háztartási energia és az egyéb cikkek – beleértve az üzemanyagot is – fékezhette az éves bázisú inflációt. Az élelmiszereknél a tavalyi évi alacsony bázis miatt némileg erősödhetett ugyan az infláció, de ezt még így is csupán 2,8 százalékosra becsüli.

Egyszeri hatások miatt ugrott meg az infláció a nyár közepén

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza kommentárjában azt emelte ki, hogy az augusztusi infláció kellemes meglepetést jelentett, hiszen a pénzromlás a vártnál alacsonyabban alakult, ami egyben szerinte azt is jelenti, hogy

a júliusi, 4,1 százalékos magasabb adatban valóban egyszeri hatások játszottak szerepet, mint például a kötelező akciózás kivezetése.

A szeptemberi adatok kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy befolyásolhatta a tranzakciós illeték augusztusi emelése. Utóbbinak az inflációs hatása azonban kicsi, vélhetően néhány tized százalékpont. Az infláció kapcsán ugyanakkor kérdés szerinte a kereslet alakulása: a magasan ragadt árszínvonal akadályozza a kereslet felfutását, így pedig ebből az irányból nem érkezik egyelőre jelentősebb inflációs nyomás, mindazonáltal az árak csökkenése sem következik be, amely a magyar kiskereskedelmet ismét versenyképessé tehetné.