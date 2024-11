Kiderült, mekkora fizetést ad a szegedi BYD-gyár - kitört a munkavállalási láz

Még a kecskeméti Mercedesnél is jobban fizet majd a szegedi BYD. Míg a német prémiumgyártó hazai üzemében átlagosan 1600 eurót lehet keresni, a kínai cég 1800-2000 eurót fizet majd havonta – írja az index.

Busás bért fizet majd a kínai cég / Fotó: NurPhoto via AFP

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint így a jövőre megnyíló üzem nemcsak a régió infrastruktúráját fogja javítani, hanem a béreket is felfelé húzza majd. Most még a szegedi fiatalok közül sokan Budapesten, a Dunántúlon vagy külföldön kénytelenek munkát vállalni, mert – ahogy többen is elmondták – a Dél-Alföldön nem kapnak megfelelő ajánlatokat. A cég szegedi beruházásának már a híre is felpezsdítette a munkaerőpiacot.

A kínai gyár gőzerővel épül, és néhány hete a cég személyzeti osztálya már megkezdte a munkaerő-felvételt is,

a tervek szerint 2025 végén már legurulnak az első kész autók is a gyártósorról.

Nyelvtanulási láz is indult

Szegeden összesen 430 diák kezdett kínaiul tanulni. A Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézete szeptembertől 10 általános és középiskolában teszi lehetővé, hogy a diákok kínaiul is tanulhassanak. Az intézet nyelvtanárai összesen 430 tanulóval találkoznak hetente több alkalommal is.

A Szegedi Szakképzési Centrum az oktatás területén prioritásként kezeli a duális képzést, a munkaerőpiaci igényeknek való megfelelést, a partner cégekkel történő, jövőre fókuszáló együttműködést, így a BYD-val is terveznek együttműködést.